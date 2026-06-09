Російські судна, що можуть порушувати міжнародні норми мореплавства, дозволили брати на абордаж військово-морським силам держав-членів ЄС.

Однак Україна вже давно очікує на більш рішучі дії у цьому напрямку, оскільки “тіньовий флот” РФ продовжує послуговуватися морськими маршрутами для експорту нафти ще з 2023 року.

Про це повідомив радник президента з санкційної політики Владислав Власюк.

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Владислав Власюк звернув увагу на те, що очільниця європейської дипломатії Кая Каллас 8 червня, перед початком другого дня зустрічі міністрів оборони ЄС у Нікосії, заявила про перехід заходів із протидії “тіньовому флоту” РФ на новий рівень.

– Відтепер у межах операції IRINI, спрямованої на забезпечення безпеки судноплавства в Середземному морі, військово-морські сили держав-членів ЄС отримують право брати на абордаж судна, які можуть порушувати міжнародні норми мореплавства – оглядати судна у випадках обґрунтованих сумнівів щодо їх ідентифікації, – пояснив він.

Власюк наголосив, що операцію IRINI вперше застосували проти “тіньового флоту” у 2026 році. 1 червня інспекційна група вже піднімалася на борт танкера MV Oneiroi в міжнародних водах Середземного моря. Судно перебуває під санкціями ЄС та України, а підставою стали підозри щодо використання неправдивого прапора та можливих зв’язків із транспортуванням російської нафти.

Радник президента розповів, що хоча IRINI працювала активно, до останнього часу вона переважно обмежувалася спостереженням, радіоперевірками та інспекціями за згодою капітанів.

– Перехід до фізичних перевірок у ризикових випадках є логічним посиленням інструментарію, але все ще запізнілим відносно масштабів проблеми, – підсумував він.

Також, на його думку, залишається невирішеною проблема транспортування російської нафти через північні морські маршрути ЄС. Йдеться про ті шляхи, що йдуть від Фінської затоки та Балтійського моря через Данські протоки до Північного моря.

– Попри зусилля окремих держав, зокрема Швеції, яка від початку року затримала вже чотири судна, а одне з них навіть може бути передане Україні, цей шлях і надалі активно використовується Росією для експорту нафти та фінансування своєї воєнної машини. Україна підтримує посилення практичних заходів і розраховує на подальше розширення обмежень щодо морських перевезень російської нафти та нафтопродуктів у межах ЄС, – закликав радник.

Нагадаємо, іноземні ЗМІ звертають увагу на те, що значна частина нафтових танкерів, що працюють у складі “тіньового флоту” для обходу міжнародних санкцій, потребує негайного виведення з експлуатації. Переважна більшість суден цього флоту належить Росії.

Через їх зношеність та недостатнє технічне обслуговування світ може зіткнутися з масштабною екологічною катастрофою.

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