Західну Європу накрила аномальна спека, яка б’є рекорди, спричинила смерті десятків людей. У низці країн Європи довелося закрити школи, виникли перебої із електропостачанням.

Про це повідомляє Reuters.

Європу накрила аномальна спека: ситуація у Франції

За інформацією видання, нещодавно у Франції зафіксували температурний рекорд – найспекотніший день з початку ведення спостережень майже 80 років тому. Там виникли перебої електропостачання в північно-західному регіоні Бретань.

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У Франції подекуди зафіксована температура досягла піку в 44,3°C. Щонайменше 48 людей загинули у Франції. Серед них – двоє маленьких дітей, які загинули від спеки в автомобілі, повідомила місцева влада.

Міністерство охорони здоров’я Італії оголосило найвищий рівень небезпеки через спеку для 16 міст, зокрема, Флоренції, Мілана, Рима, Турина та Верони.

Атомні електростанції, які забезпечують більшу частину електроенергії у Франції, скоротили виробництво приблизно на 7%, оскільки високі температури обмежили доступ до охолоджувальної води.

Французький сільськогосподарський кооператив заявив, що фермери запроваджують нічні зміни для збору врожаю, щоб захистити працівників від спеки та поля від ризику пожеж.

Аномальна спека забрала життя сотень тисяч птахів на птахофермах у французькому Бретані та Пеї-де-ла-Луар, повідомили місцеві сільськогосподарські організації. Мертвих птахів поховають лише після технічних та екологічних перевірок.

Аномальна спека в Європі: що відбувається в інших країнах

У Великій Британії метеорологічна служба опублікувала друге в історії попередження про екстремальну спеку. Сотні шкіл залишилися закритими або закрилися достроково, оскільки високі температури можуть наражати на небезпеку навіть здорових людей.

Двоє літніх людей померли від теплового удару в Іспанії, де з вихідних спостерігалися екстремальні температури, що перевищували 40°C. Зараз температура там почала знижуватися після того, як понеділок і вівторок стали найспекотнішими днями за всю історію спостережень, повідомило національне метеорологічне агентство AEMET.

Згідно з даними Reuters Climate Monitor, рідкісне погодне явище, відоме як блок Омега, спричинило рекордні температури по всій Європі, які перевищують норму на 18°C.

Метеорологічне агентство Meteo-France заявило, що умови можна порівняти з спекою у серпні 2003 року, яка тривала 16 днів і спричинила, за різними оцінками, близько 80 тис. смертей по всій Європі.

По всій території Нідерландів оголосили попередження про екстремальну спеку. Зокрема, там скасували спортивні змагання на свіжому повітрі, обмежили рух громадського транспорту, скоротили кількість уроків або закрили школи, оскільки очікувалося підвищення температури до 36°C.

За словами метеорологів, в Італії очікується посилення спеки, особливо в центральних та північних регіонах. Ймовірно, пік спекотної погоди відбудеться між неділею та понеділком.

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