Польша использует боевой опыт Украины в войне против России для модернизации собственных Вооруженных сил. Одним из главных направлений реформы станет развитие беспилотных систем, искусственного интеллекта и других современных военных технологий.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время подписания соглашений в рамках программы развития оборонных технологий PERUN в Варшаве.

Как Польша использует украинский опыт в войне с РФ

По словам Владислава Косиняка-Камыша, полномасштабная война России против Украины показала, что современные боевые действия остаются войной танков, артиллерии и пехоты, однако именно новейшие технологии обеспечивают решающее преимущество на поле боя.

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– Война в Украине учит нас, что это война тотального характера. Ежедневно на фронте происходят сотни боевых столкновений с применением традиционного вооружения. Но именно современные технологии дают Украине преимущество, – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Министр привел в качестве примера применение Украиной морских надводных и подводных беспилотников, которые, по его словам, фактически лишили Черноморский флот РФ возможности действовать безнаказанно. Также он отметил эффективное использование украинскими Силами обороны воздушных и наземных дронов для нанесения ударов по стратегическим объектам в глубоком российском тылу.

По словам Косиняка-Камыша, польская армия уже интегрирует украинский опыт в развитие собственного потенциала.

– Мы внедряем опыт Украины и развиваем потенциал во всех сферах. Подписанные сегодня соглашения охватывают технологии для операций на суше, в воздухе, на море, под водой, а также в киберпространстве и космосе, – заявил он.

Глава Минобороны Польши сообщил, что приоритетами модернизации вооруженных сил станут беспилотные и антидроновые системы, искусственный интеллект, дальнобойное высокоточное вооружение и спутниковая разведка.

Кроме того, все новобранцы польской армии будут проходить обязательную подготовку по использованию беспилотников, а дроны станут неотъемлемой составляющей оснащения каждого рода Вооруженных сил.

Косиняк-Камыш также подтвердил стратегическую цель Варшавы — создать к 2030 году самую мощную армию Европы как по численности, так и по боевым возможностям.

Отдельно министр подчеркнул важность развития польского оборонно-промышленного комплекса. По его словам, если в конце 2023 года около 20% военных закупок приходилось на национальных производителей, то сейчас этот показатель превышает 40%.

Следующей целью является достижение паритета, когда половина оборонных заказов будет выполняться польской промышленностью, а другая половина — союзниками.

Напомним, Польша ведет переговоры о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29 при участии одной из стран НАТО.

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что Варшава получила предложение от союзника, однако не назвал страну.

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