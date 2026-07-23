Наразі Польща веде переговори про передачу Україні винищувачів МіГ-29 з однією з країн НАТО.

Польща отримала пропозицію від однієї з країн НАТО щодо МіГ-29 для України

Варшава отримала пропозицію від однієї з країн НАТО щодо винищувачів МіГ-29. Наразі Польща веде переговори про передачу цих літаків Україні, повідомив в інтерв’ю Radio ZET заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

Він зауважив, що, не дивлячись на пропозицію від союзників по НАТО, на першому плані залишаються переговори з Україною.

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– Ми отримали пропозицію від одного з наших союзників по НАТО. Проте на першому плані залишаються наші переговори з Україною, — розповів посадовець.

Журналіст спитав, чи зацікавлена Болгарія в МіГ-29 із Польщі, проте Залевський відмовився назвати зацікавлену країну.

Згідно з відкритою інформацією, наразі у Болгарії є 16 винищувачів МіГ-29, однак лише шість із них у робочому стані. Через санкції ЄС проти Росії Болгарія більше не може отримувати з Росії комплектуючі для цих літаків.

18 липня в Міноборони України заявили, що країна веде з Польщею переговори не лише про передачі винищувачів МіГ-29 , а й про додаткове обладнання та апаратуру для технічного обслуговування авіаційної техніки в обмін на постачання дронів.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що Польща призупинила передачу Україні винищувачів МіГ-29, оскільки сторони не завершили домовленості щодо використання та обміну технологіями у сфері безпілотних систем.

Згодом віцепрем’єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що передання Україні винищувачів МіГ-29 була пов’язана з розвитком спільного проєкту щодо безпілотників, однак ця ініціатива нібито не була реалізована.

Однак на початку липня Міноборони Польщі, коментуючи передання МіГ-29 Україні, заявило, що це питання ще не закрите.

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