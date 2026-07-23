Польща використовує бойовий досвід України у війні проти Росії для модернізації власних Збройних сил. Одним із головних напрямків реформи стане розвиток безпілотних систем, штучного інтелекту та інших сучасних військових технологій.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час підписання угод у межах програми розвитку оборонних технологій PERUN у Варшаві.

Як Польща використовує український досвід у війні з РФ

За словами Владислава Косіняк-Камиша, повномасштабна війна Росії проти України показала, що сучасні бойові дії залишаються війною танків, артилерії та піхоти, однак саме новітні технології забезпечують вирішальну перевагу на полі бою.

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– Війна в Україні вчить нас, що це війна тотального характеру. Щодня на фронті відбуваються сотні бойових зіткнень із застосуванням традиційного озброєння. Але саме сучасні технології дають Україні перевагу, – наголосив Косіняк-Камиш.

Міністр навів як приклад застосування Україною морських надводних і підводних безпілотників, які, за його словами, фактично позбавили Чорноморський флот РФ можливості діяти безкарно. Також він відзначив ефективне використання українськими Силами оборони повітряних і наземних дронів для ударів по стратегічних об’єктах у глибокому російському тилу.

За словами Косіняка-Камиша, польська армія вже інтегрує український досвід у розвиток власних спроможностей.

– Ми впроваджуємо досвід України та розбудовуємо спроможності в усіх сферах. Підписані сьогодні угоди охоплюють технології для операцій на суші, у повітрі, на морі, під водою, а також у кіберпросторі та космосі, – заявив він.

Очільник Міноборони Польщі повідомив, що пріоритетами модернізації війська стануть безпілотні та антидронові системи, штучний інтелект, далекобійне високоточне озброєння і супутникова розвідка.

Крім того, усі новобранці польської армії проходитимуть обов’язкову підготовку з використання безпілотників, а дрони стануть невід’ємною складовою оснащення кожного виду Збройних сил.

Косіняк-Камиш також підтвердив стратегічну мету Варшави створити до 2030 року найпотужнішу армію Європи як за чисельністю, так і за бойовими спроможностями.

Окремо міністр наголосив на розвитку польського оборонно-промислового комплексу. За його словами, якщо наприкінці 2023 року близько 20% військових закупівель припадало на національних виробників, то нині цей показник перевищує 40%. Наступною метою є досягнення паритету, коли половина оборонних замовлень виконуватиметься польською промисловістю, а інша половина припадатиме на союзників.

Нагадаємо, Польща веде переговори про можливу передачу Україні винищувачів МіГ-29 за участі однієї з країн НАТО.

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що Варшава отримала пропозицію від союзника, однак не назвав країну.

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