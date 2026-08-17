Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України велика кількість українських біженців виїхала до Німеччини.

Скільки українських біженців прийняла Німеччина та скільки перебуває у країні у 2026 році — читайте на Фактах ICTV.

Скільки українців перебуває у Німеччині у 2026 році

Станом на 30 червня 2026 року в Німеччині 1 286 230 людей мали статус тимчасового захисту. Це 29,2% від усіх отримувачів такого статусу в ЄС.

Зараз дивляться

Тобто фактично майже кожен третій українець із тимчасовим захистом у Євросоюзі перебуває саме в Німеччині.

За місяць кількість таких людей у країні зросла ще на 2 960 осіб. Німеччина була серед трьох країн ЄС із найбільшим приростом у червні, адже більше людей додалося лише в Італії та Чехії.

Яку кількість українських біженців прийняла Німеччина

Якщо дивитися на статистику Євростату протягом 2026 року, кількість українців із тимчасовим захистом у Німеччині поступово збільшувалася. Наприкінці січня там було 1 260 230 осіб, у лютому — 1 267 475, у квітні — 1 279 660, у травні — 1 283 270, а наприкінці червня показник досяг 1 286 230.

Отже, за перші шість місяців року кількість людей із тимчасовим захистом у Німеччині зросла приблизно на 26 тис.

Варто уточнити, що ці дані показують саме кількість людей зі статусом тимчасового захисту, а не всіх громадян України, які живуть у Німеччині.

Хто становить більшість серед українців у ЄС

Євростат також оприлюднив загальну структуру отримувачів тимчасового захисту. Понад 98,5% з них — громадяни України.

Дорослі жінки становлять 43,4%, дорослі чоловіки — 27%, а неповнолітні — 29,6%.

Загалом на кінець червня 2026 року в країнах ЄС тимчасовий захист мали 4,41 млн людей, які виїхали з України. За місяць ця кількість збільшилася на 24 380 осіб.

Отже, Німеччина залишається країною, яка прийняла найбільше українців із тимчасовим захистом у Євросоюзі. Причому протягом першої половини 2026 року кількість таких людей там не скорочувалася, а поступово зростала.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.