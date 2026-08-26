Уряд Угорщини офіційно закріпив зміну свого зовнішньополітичного курсу, письмово визнавши Росію загрозою для країни та всього світового порядку.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на документ, оприлюднений в Офіційному віснику Угорщини.

Угорщина визнала РФ загрозою для світу та Європи

Відповідний документ, підписаний угорським прем’єр-міністром Петером Мадяром, містить прямі інструкції для делегації країни на майбутній Генеральній Асамблеї ООН.

Зараз дивляться

У тексті листа зазначається, що Угорщина засуджує російську військову агресію, повністю підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів.

– Поведінка Росії становить загрозу для Угорщини, Європи та світового порядку, – йдеться у листі.

Офіційний Будапешт також заявив про повну підтримку права України на самооборону та висловив готовність сприяти переговорам, які забезпечать державі стійкий мир та довгострокові гарантії безпеки.

Як зазначають у виданні, цей крок означає остаточний розрив із зовнішньополітичною лінією попереднього уряду Віктора Орбана, який тривалий час підтримував дружні відносини з Москвою, блокував або послаблював санкції ЄС та проводив кампанії проти України.

Окрім кардинального розвороту в міжнародній політиці, який вже позначається на рішеннях ЄС, Мадяр розпочав реструктуризацію внутрішнього урядового апарату Угорщини.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.