Угорщина офіційно визнала Росію загрозою для світу та Європи
- Уряд Угорщини на чолі з прем'єром Петером Мадяром офіційно змінив зовнішньополітичний курс, письмово визнавши Росію загрозою для країни, Європи та світового порядку.
- Відповідний документ засуджує російську агресію, підтверджує підтримку суверенітету України та свідчить про остаточний розрив із політикою Віктора Орбана.
Уряд Угорщини офіційно закріпив зміну свого зовнішньополітичного курсу, письмово визнавши Росію загрозою для країни та всього світового порядку.
Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на документ, оприлюднений в Офіційному віснику Угорщини.
Угорщина визнала РФ загрозою для світу та Європи
Відповідний документ, підписаний угорським прем’єр-міністром Петером Мадяром, містить прямі інструкції для делегації країни на майбутній Генеральній Асамблеї ООН.
У тексті листа зазначається, що Угорщина засуджує російську військову агресію, повністю підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів.
– Поведінка Росії становить загрозу для Угорщини, Європи та світового порядку, – йдеться у листі.
Офіційний Будапешт також заявив про повну підтримку права України на самооборону та висловив готовність сприяти переговорам, які забезпечать державі стійкий мир та довгострокові гарантії безпеки.
Як зазначають у виданні, цей крок означає остаточний розрив із зовнішньополітичною лінією попереднього уряду Віктора Орбана, який тривалий час підтримував дружні відносини з Москвою, блокував або послаблював санкції ЄС та проводив кампанії проти України.
Окрім кардинального розвороту в міжнародній політиці, який вже позначається на рішеннях ЄС, Мадяр розпочав реструктуризацію внутрішнього урядового апарату Угорщини.