У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося засідання Північноатлантичної ради за участю заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі. Головною темою обговорення стала ескалація з боку Росії щодо України та країн-членів НАТО.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

Ескалація щодо України та НАТО з боку Росії

Учасники зустрічі погодилися щодо оцінки загроз, які становить російська політика для НАТО та європейських держав.

Зараз дивляться

Залевський зазначив, що США діють за формулою належного реагування замість публічних обговорень. Польща повністю поділяє цей підхід, який полягає у створенні реальних військових спроможностей і стратегічних дилем для Росії, а не у словесних протестах.

Центральною темою розмови з заступником глави Пентагону стала стратегія посилення Організації Північноатлантичного договору.

Згідно з планом НАТО 3.0, значну частину обов’язків у сфері конвенційної оборони мають перебрати на себе європейські країни. Водночас Сполучені Штати Америки надаватимуть підтримку щодо ключових військових спроможностей, а також забезпечуватимуть політичне та військове лідерство.

На засіданні Польща підтримала такий розподіл відповідальності. Залевський додав, що країна вже кілька років поспіль інвестує у власні оборонні спроможності.

Джерело : Європейська правда

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