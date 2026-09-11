Создание Альянса беспилотников с участием Украины и Европейского Союза станет важным шагом в выведении промышленного партнерства на новый уровень.

Об этом во время учредительного заседания Альянса дронов ЕС — Украина отметил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.

Почему дроны важны для ЕС и Украины

— Важность дронов в этой войне невозможно переоценить. Дроны составляют более 95% активности в поле боя. Сейчас они используются не только на тактическом, но и на оперативном уровнях, а также для нанесения ударов на большие расстояния, — заявил чиновник.

Замминистра обратил внимание на сложность этого сектора. Он отметил, что в этой погоне технологий дронов Украина противостоит очень сильному противнику, способному к масштабированию и инновациям.

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Сергей Боев очертил ключевые ожидания Украины от нового объединения:

создание уникальной платформы для обеспечения инноваций и масштабирования;

расширение масштабов, массовое производство, надежность поставок и синхронированные закупки;

развитие долгосрочной промышленной стойкости и механизмов финансирования для повышения оборонной готовности.

Со своей стороны еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс подчеркнул, что Альянс должен ускорить разработку, производство и масштабирование беспилотников, а также содействовать созданию совместных предприятий. По его словам, Европа должна перенять украинский опыт ведения войны дронами.

— Нам нужны циклы проектирования, которые измеряются неделями, а не месяцами, и развивающиеся контрмеры с такой же скоростью, — утверждает Кубилюс.

Кроме того, еврокомиссар отметил, что Альянс будет работать над возможностью Европы быстро наращивать выпуск продукции в случае войны, требующей наличия производственных линий, способных через несколько недель перейти на значительно большие объемы.

Источник : Суспільне

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