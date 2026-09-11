В Брюсселе начало работу учредительное заседание Альянса дронов ЕС и Украины. В него вошли девять украинских и девять европейских компаний.

Учредительное заседание Альянса дронов ЕС — Украина

Учредительное заседание Альянса дронов ЕС — Украина открыл еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Он назвал это заседание историческим и совершенно новым опытом для всех участников заседания.

Сейчас смотрят

На встрече будут руководители Коалиции по развитию способностей в сфере дронов и противодействия дронам (Drone and Counter-Drone Capability Coalition, Decoder) и инициативы Стража восточного фланга (Eastern Flank Watch).

Как отметил Кубилюс, на участие в первом Совете Альянса поступило около 400 заявок. Однако после тщательного отбора осталось 18 компаний. Среди них девять из Украины и девять из стран-членов Европейского Союза.

По словам еврокомиссара, цель Альянса дронов ЕС — Украина состоит в совместном создании потенциала в сфере дронов и систем противодействия. Также участники стремятся узнать больше об опыте Украины, полученном во время полномасштабной войны.

— Европа должна научиться вести дроновые войны как единое целое и учиться у Украины. Этот Альянс в известном смысле может стать своеобразной академией украинского опыта войны, — утверждает он.

Кубилюс считает, что Европа должна перенять у Украины не только технологии производства дронов, чтобы оперативно адаптировать продукцию, уменьшать циклы разработки и ускорять производство. У ЕС есть возможность предложить Украине оборонные технологии на фронте и производственные возможности континентального масштаба.

Источник : Європейська правда

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.