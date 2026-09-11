Понад 95% активності на фронті — це дрони: Боєв про запуск Альянсу ЄС і України
- Створення Альянсу дронів ЄС — Україна покликане вивести промислове партнерство на новий рівень для масового виробництва, інновацій та швидкого масштабування технологій, які забезпечують понад 95% активності на полі бою.
- Міноборони України та Єврокомісія наголошують на необхідності синхронізованих закупівель і прискорення циклів розробки безпілотників, аби ефективно протистояти технологічним викликам війни.
Створення Альянсу безпілотників за участю України та Європейського Союзу стане важливим кроком у виведенні промислового партнерства на новий рівень.
На цьому під час установчого засідання Альянсу дронів ЄС — Україна наголосив заступник міністра оборони України Сергій Боєв.
Чому дрони є важливими для ЄС і України
— Важливість дронів у цій війні неможливо переоцінити. Дрони становлять понад 95 % активності на полі бою. Зараз вони використовуються не лише на тактичному, а й на оперативному рівнях, а також для нанесення ударів на великі відстані, — заявив посадовець.
Заступник міністра звернув увагу на складність цього сектору. Він зазначив, що в цій погоні технологій дронів Україна протистоїть дуже сильному противнику, який здатний до масштабування та інновацій.
Сергій Боєв окреслив ключові очікування України від нового об’єднання:
- створення унікальної платформи для забезпечення інновацій та масштабування;
- розширення масштабів, масове виробництво, надійність поставок і синхроновані закупівлі;
- розвиток довгострокової промислової стійкості та механізмів фінансування для підвищення оборонної готовності.
Зі свого боку єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс наголосив, що Альянс має прискорити розробку, виробництво та масштабування безпілотників, а також сприяти створенню спільних підприємств. За його словами, Європа має перейняти український досвід ведення війни дронами.
— Нам потрібні цикли проєктування, які вимірюються тижнями, а не місяцями, і контрзаходи, які розвиваються з такою ж швидкістю, — стверджує Кубілюс.
Крім того, єврокомісар зауважив, що Альянс працюватиме над можливістю Європи швидко нарощувати випуск продукції в разі війни, що потребує наявності виробничих ліній, здатних за кілька тижнів перейти на значно більші обсяги.