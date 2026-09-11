Створення Альянсу безпілотників за участю України та Європейського Союзу стане важливим кроком у виведенні промислового партнерства на новий рівень.

На цьому під час установчого засідання Альянсу дронів ЄС — Україна наголосив заступник міністра оборони України Сергій Боєв.

Чому дрони є важливими для ЄС і України

— Важливість дронів у цій війні неможливо переоцінити. Дрони становлять понад 95 % активності на полі бою. Зараз вони використовуються не лише на тактичному, а й на оперативному рівнях, а також для нанесення ударів на великі відстані, — заявив посадовець.

Заступник міністра звернув увагу на складність цього сектору. Він зазначив, що в цій погоні технологій дронів Україна протистоїть дуже сильному противнику, який здатний до масштабування та інновацій.

Зараз дивляться

Сергій Боєв окреслив ключові очікування України від нового об’єднання:

створення унікальної платформи для забезпечення інновацій та масштабування;

розширення масштабів, масове виробництво, надійність поставок і синхроновані закупівлі;

розвиток довгострокової промислової стійкості та механізмів фінансування для підвищення оборонної готовності.

Зі свого боку єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс наголосив, що Альянс має прискорити розробку, виробництво та масштабування безпілотників, а також сприяти створенню спільних підприємств. За його словами, Європа має перейняти український досвід ведення війни дронами.

— Нам потрібні цикли проєктування, які вимірюються тижнями, а не місяцями, і контрзаходи, які розвиваються з такою ж швидкістю, — стверджує Кубілюс.

Крім того, єврокомісар зауважив, що Альянс працюватиме над можливістю Європи швидко нарощувати випуск продукції в разі війни, що потребує наявності виробничих ліній, здатних за кілька тижнів перейти на значно більші обсяги.

Джерело : Суспільне

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