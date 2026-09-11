Посол ЕС Матернова сравнила атаки РФ на Украину с терактами 11 сентября в США
- Посол ЕС в Украине Катарина Матернова сравнила российские обстрелы украинских городов с терактами 11 сентября 2001 года в США.
- Она призвала мировое сообщество помнить о недопустимости умиротворения терроризма и осознать, что эта угроза не является внутренним делом одной страны.
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова сравнила российский террор с терактами 11 сентября 2001 года в США, когда были разрушены башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, отметив их общую природу.
Матернова сравнила действия РФ в Украине с террористами
— У этих атак много общего. За ними стоят террористы и преступники. Россия действует в Украине как террористическое государство, — отметила посол ЕС в Украине.
Матернова вспомнила трагические события 25-летней давности, когда находилась в офисе Братиславы.
— Я увидела вживую по телевизору, как второй самолет врезался в башню. Взрыв. Люди, в отчаянии прыгавшие с горящих башен. Огромное облако пыли, окутавшее Нью-Йорк, — отметила она.
По словам дипломатки, тогда она надеялась, что подобный ужас больше не повторится, однако сейчас испытывает те же эмоции при обстрелах украинской столицы, взрывах беспилотников и ракет.
— Воздух замирает на мгновение, когда мы бежим к укрытиям во время воздушных тревог и слушаем оглушительные взрывы. Потом я вижу изображение погибших, окровавленных людей, а вокруг – пыль, обломки и пустоту, – подчеркнула Матернова.
Посол ЕС в Украине напомнила, что атаки на Всемирный торговый центр унесли жизни 2977 человек. В то же время в Украине, по официальным данным ООН, подтверждена гибель уже более 16,8 тыс. гражданских, хотя реальные цифры могут быть значительно выше.
— Нападение на Америку объединило демократический мир в убеждении, что терроризм никогда нельзя умиротворять, – подчеркнула Матернова, призвав международное сообщество снова осознать, что терроризм не является внутренним делом одной страны.