Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова сравнила российский террор с терактами 11 сентября 2001 года в США, когда были разрушены башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, отметив их общую природу.

Матернова сравнила действия РФ в Украине с террористами

— У этих атак много общего. За ними стоят террористы и преступники. Россия действует в Украине как террористическое государство, — отметила посол ЕС в Украине.

Матернова вспомнила трагические события 25-летней давности, когда находилась в офисе Братиславы.

— Я увидела вживую по телевизору, как второй самолет врезался в башню. Взрыв. Люди, в отчаянии прыгавшие с горящих башен. Огромное облако пыли, окутавшее Нью-Йорк, — отметила она.

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По словам дипломатки, тогда она надеялась, что подобный ужас больше не повторится, однако сейчас испытывает те же эмоции при обстрелах украинской столицы, взрывах беспилотников и ракет.

— Воздух замирает на мгновение, когда мы бежим к укрытиям во время воздушных тревог и слушаем оглушительные взрывы. Потом я вижу изображение погибших, окровавленных людей, а вокруг – пыль, обломки и пустоту, – подчеркнула Матернова.

Посол ЕС в Украине напомнила, что атаки на Всемирный торговый центр унесли жизни 2977 человек. В то же время в Украине, по официальным данным ООН, подтверждена гибель уже более 16,8 тыс. гражданских, хотя реальные цифры могут быть значительно выше.

— Нападение на Америку объединило демократический мир в убеждении, что терроризм никогда нельзя умиротворять, – подчеркнула Матернова, призвав международное сообщество снова осознать, что терроризм не является внутренним делом одной страны.

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