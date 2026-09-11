Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова порівняла російський терор з терактами 11 вересня 2001 року в США, коли були зруйновані вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, наголосивши на їхній спільній природі.

Матернова порівняла дії РФ в Україні з терористами

— Ці атаки мають багато спільного. За ними стоять терористи та злочинці. Росія діє в Україні як терористична держава, — зазначила посол ЄС в Україні.

Матернова пригадала трагічні події 25-річної давнини, коли перебувала в офісі у Братиславі.

— Я побачила наживо по телевізору, як другий літак врізався у вежу. Вибух. Люди, які у відчаї стрибали з палаючих веж. Величезна хмара пилу, що огортала Нью-Йорк, — зазначила вона.

Зараз дивляться

За словами дипломатки, тоді вона сподівалася, що подібний жах більше не повториться, однак зараз відчуває ті ж емоції під час обстрілів української столиці, вибухів безпілотників і ракет.

— Повітря на мить завмирає, коли ми біжимо до укриттів під час повітряних тривог і слухаємо оглушливі вибухи. Потім я бачу зображення загиблих, закривавлених людей, а навколо – пил, уламки та порожнечу, — наголосила Матернова.

Посол ЄС в Україні нагадала, що атаки на Всесвітній торговий центр забрали життя 2977 осіб. Водночас в Україні, за офіційними даними ООН, підтверджено загибель вже понад 16,8 тис. цивільних, хоча реальні цифри можуть бути значно вищими.

— Напад на Америку об’єднав демократичний світ у переконанні, що тероризм ніколи не можна умиротворювати, – наголосила Матернова, закликши міжнародну спільноту знову усвідомити, що тероризм не є внутрішньою справою однієї країни.

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