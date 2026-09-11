У Брюсселі відкрито установче засідання Альянсу дронів ЄС — Україна
- У Брюсселі відбулося перше засідання Альянсу дронів ЄС та України під головуванням єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса.
- До новоствореного об'єднання за результатами відбору увійшли 18 українських та європейських компаній, які працюватимуть над спільним розвитком безпілотних технологій та передачею бойового досвіду Україні.
У Брюсселі розпочало роботу установче засідання Альянсу дронів ЄС та України. До нього увійшли дев’ять українських та дев’ять європейських компаній.
Установче засідання Альянсу дронів ЄС — Україна
Установче засідання Альянсу дронів ЄС — Україна відкрив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.
Він назвав це засідання історичним і цілком новим досвідом для всіх учасників засідання.
На зустрічі будуть очільники Коаліції з розвитку спроможностей у сфері дронів і протидії дронам (Drone and Counter-Drone Capability Coalition, Decoder) та ініціативи Варта східного флангу (Eastern Flank Watch).
Як зазначив Кубілюс, на участь у першій Раді Альянсу надійшло близько 400 заявок. Проте після ретельного відбору лишилось 18 компаній. Серед них — дев’ять з України та дев’ять із країн-членів Європейського Союзу.
За словами єврокомісара, мета Альянсу дронів ЄС — Україна полягає у спільному створенні потенціалу в сфері дронів та систем протидії. Також учасники прагнуть більше дізнатися про досвід України, отриманий під час повномасштабної війни.
— Європа повинна навчитися вести дронові війни як єдине ціле і навчатися в України. Цей Альянс у певному сенсі може стати своєрідною академією українського досвіду війни, — стверджує він.
Кубілюс вважає, що Європа має перейняти в України не лише технології виробництва дронів, щоб оперативно адаптувати продукцію, зменшувати цикли розробки та прискорювати виробництво. ЄС має можливості запропонувати Україні оборонні технології на фронті та виробничі можливості континентального масштабу.