У Брюсселі розпочало роботу установче засідання Альянсу дронів ЄС та України. До нього увійшли дев’ять українських та дев’ять європейських компаній.

Установче засідання Альянсу дронів ЄС — Україна

Установче засідання Альянсу дронів ЄС — Україна відкрив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Він назвав це засідання історичним і цілком новим досвідом для всіх учасників засідання.

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На зустрічі будуть очільники Коаліції з розвитку спроможностей у сфері дронів і протидії дронам (Drone and Counter-Drone Capability Coalition, Decoder) та ініціативи Варта східного флангу (Eastern Flank Watch).

Як зазначив Кубілюс, на участь у першій Раді Альянсу надійшло близько 400 заявок. Проте після ретельного відбору лишилось 18 компаній. Серед них — дев’ять з України та дев’ять із країн-членів Європейського Союзу.

За словами єврокомісара, мета Альянсу дронів ЄС — Україна полягає у спільному створенні потенціалу в сфері дронів та систем протидії. Також учасники прагнуть більше дізнатися про досвід України, отриманий під час повномасштабної війни.

— Європа повинна навчитися вести дронові війни як єдине ціле і навчатися в України. Цей Альянс у певному сенсі може стати своєрідною академією українського досвіду війни, — стверджує він.

Кубілюс вважає, що Європа має перейняти в України не лише технології виробництва дронів, щоб оперативно адаптувати продукцію, зменшувати цикли розробки та прискорювати виробництво. ЄС має можливості запропонувати Україні оборонні технології на фронті та виробничі можливості континентального масштабу.

Джерело : Європейська правда

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