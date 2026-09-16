Саме Російська Федерація, а не Україна, виступає головною та єдиною перешкодою на шляху до досягнення миру. Ті європейські політики, які цього досі не розуміють, мають нарешті визнати цей очевидний факт.

Про це під час дебатів у Європейському парламенті заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Каллас закликала визнати, що РФ заважає миру

Обговорення в Європарламенті було присвячене нагальній потребі посилення підтримки України з боку Євросоюзу на тлі чергової ескалації військової агресії з боку Кремля.

Зараз дивляться

— Я знаю, що в Європейському Союзі є люди, зокрема, я чула деяких депутатів Європарламенту, які чомусь вважають Україну перешкодою для миру. Тож я кажу вам: розплющте очі — єдиною перешкодою для миру є Росія, — наголосила Каллас.

Вона наголосила на особливій жорстокості останньої хвилі російських атак, зауваживши, що липень і серпень стали найкривавішими місяцями для цивільного населення України від початку повномасштабного вторгнення.

З огляду на те, що Сухопутні війська РФ загрузли у боях на землі, окупанти вдаються до масованого вбивства мирних жителів із повітря.

За словами Каллас, якщо початковою метою Кремля було вторгнення та захоплення територій, то зараз російські військові без розбору та зухвало атакують українців.

Зокрема, за останні місяці Росія знищила близько 90% української інфраструктури для зберігання продовольства. У відповідь на це ЄС вже допомагає Україні розширювати потужності для зберігання зерна.

Каллас про підготовку України до зими

Висока представниця ЄС застерегла, що Москва готується до посилення атак на українські енергетичні об’єкти, щоб зробити життя цивільних нестерпним під час холодів.

Вона наголосила, що підготовка України до зимового періоду є для ЄС пріоритетом, який поступається лише військовій допомозі та посиленню ППО.

Цьогоріч ЄС виділив для України:

€75 млн на ремонт і утеплення житлового фонду;

постачання речей першої необхідності, теплого одягу та ковдр;

мобільних станцій очищення води та генераторів.

Крім того, Каллас звернула увагу на систематичні спроби Кремля посіяти страх серед європейців для підриву підтримки України.

За її словами, цілеспрямовані обстріли потягів із іноземними високопосадовцями та атаки поблизу кордонів НАТО мають єдину мету — залякати Захід, чому Євросоюз повинен впевнено протистояти.

Джерело : Укринформ

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