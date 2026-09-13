Вполне вероятно, что мишенью российского дрона возле границы с Польшей мог быть дипломатический поезд, сообщила Укрзализныця.

Новые детали атаки на локомотив Укрзализныци возле Польши

Стали известны новые подробности утренней атаки на локомотив Укрзализныци на станции Ягодин вблизи польской границы.

Незадолго до удара на станции находился дипломатический поезд, в котором ехали советники по безопасности нескольких стран ЕС, бывшие европейские чиновники, в том числе экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

Сейчас смотрят

Еще в одном поезде, находившемся в Ягодине непосредственно в момент атаки, ехал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Реактивный меш-дрон, который атаковал локомотив, заранее обнаружил диспетчер Центральной мониторинговой группы. Команду на эвакуацию пассажиров дали примерно за 15 минут до попадания.

Не исключается, что целью российского беспилотника мог быть дипломатический поезд. Он покинул станцию ​​ранее запланированного времени из-за оперативной корректировки графика движения на фоне постоянной угрозы российских атак.

– Вполне вероятно, что мишенью этого российского дрона мог быть и дипломатический поезд, отправившийся со станции ранее предусмотренного для него времени в рамках пересмотра графиков движения поездов в режиме реального времени из-за постоянной угрозы российских ударов. Укрзализныця постоянно корректирует графики движения поездов в зависимости от того, какие пути доступны и какие заблокированы из-за ударов, — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что Россия продолжает попытки атаковать гражданский подвижной состав, поэтому пассажиров призывают быстро и неукоснительно выполнять команды железнодорожников во время воздушных угроз.

Напомним, что сегодня на Волыни в двух километрах от границы с Польшей россияне атаковали локомотив пассажирского поезда.

Также сообщалось, что специальный поезд, следовавший из Киева в Польшу и перевозивший европейских политиков и чиновников, был остановлен из-за угрозы атаки российских беспилотников.

В МИД Польши отреагировали на атаку, заявив, что российский терроризм не просто стучится в дверь – он внутри дома.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.