Обещания Европейского Союза по принятию Украины в свой состав по стандартному регламенту расширения не соответствуют действительности. Для полноценной евроинтеграции необходим подход, ориентированный на реальные достижения страны.

Об этом заявил премьер-министр Албании Эдди Рама в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

Почему ЕС не примет по обычной процедуре

Глава албанского правительства оценил перспективы вступления Украины по стандартным правилам Евросоюза.

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— То, что ей (Украине) обещают, — это ложь. Их никогда не примут из-за обычного процесса вступления с соблюдением всех критериев. Это всем известно, — подчеркнул Эдди Рама.

В то же время премьер-министр Албании предостерег Брюссель от предоставления Украине уступок в процедуре вступления исключительно по геополитическим соображениям.

Как реалистическое решение, он предложил привлечь Украину к переговорам уже сейчас, предоставляя полноправное членство на основе конкретных заслуг и выполнения определенных задач.

Говоря о процессе вступления в ЕС стран Западных Балкан, Эдди Рама напомнил историю расширения блока, отметив, что в 1989 году Восточной Германии не предписывалось выполнять все 33 раздела переговоров.

В то же время премьер-министр призвал Евросоюз ускорить евроинтеграцию самой Албании, которая подала заявку на членство еще в 2009 году и имеет статус страны-кандидата с 2014 года.

Он подчеркнул, что хотя ЕС, вероятно, потребует от Албании еще больше усилий, страна четко стремится быть частью Европейского Союза.

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