Обіцянки Європейського Союзу щодо прийняття України до свого складу за стандартним регламентом розширення не відповідають дійсності. Для повноцінної євроінтеграції необхідний підхід, орієнтований на реальні досягнення країни.

Про це заявив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

Чому ЄС не прийме за звичайною процедурою

Глава албанського уряду оцінив перспективи вступу України за стандартними правилами Євросоюзу.

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— Те, що їй (Україні) обіцяють, — це брехня. Їх ніколи не приймуть через звичайний процес вступу з дотриманням усіх критеріїв. Це всім відомо, — наголосив Еді Рама.

Водночас прем’єр-міністр Албанії застеріг Брюссель від надання Україні поступок у процедурі вступу виключно з геополітичних міркувань.

Як реалістичне рішення він запропонував залучити Україну до переговорів уже зараз, надаючи повноправне членство на основі конкретних заслуг та виконання визначених завдань.

Говорячи про процес вступу до ЄС країн Західних Балкан, Еді Рама нагадав історію розширення блоку, зазначивши, що у 1989 році Східній Німеччині не наказували виконувати всі 33 розділи переговорів.

Водночас прем’єр-міністр закликав Євросоюз прискорити євроінтеграцію самої Албанії, яка подала заявку на членство ще у 2009 році та має статус країни-кандидата з 2014 року.

Він наголосив, що хоча ЄС, імовірно, вимагатиме від Албанії ще більше зусиль, країна чітко прагне бути частиною Європейського Союзу.

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