Франция успешно осуществила первый испытательный запуск межконтинентальной стратегической баллистической ракеты морского базирования M51 в третьей модификации. За запуском прямо с борта фрегата ВМС Франции наблюдал президент Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает издание Le Parisien со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции и Елисейский дворец.

Франция испытала баллистическую ракету M51

Запуск ракеты состоялся возле побережья департамента Финистер по атомной подводной лодке с баллистическими ракетами Le Vigilant в рамках военной операции под названием SMERTRIOS.

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Главной целью учений была проверка способности подлодки развертывать ракетную систему M51 после завершения периода ее технического обслуживания и ремонта.

Как сообщается, запуск производился без ядерной боеголовки. Ракета отслеживалась на протяжении всего этапа полета в строгом соответствии с международными обязательствами Франции.

Учебная ракета упала в воду в акватории Северной Атлантики в нескольких сотнях километров от любой береговой линии. Визит Макрона на фрегат не объявлялся заранее и состоялся без присутствия представителей прессы, хотя сами обучающие стрельбы официально анонсировали ранее.

Заявление Макрона о ядерном сдерживании

Президент Франции прокомментировал испытания межконтинентальной баллистической ракеты M51, приветствуя всех причастных к исключительному достижению.

— Очень мало стран имеют такой опыт. Этот технический успех является еще одним доказательством надежности наших сдерживающих средств, чья дальнейшая жизнеспособность гарантирована. Чтобы быть свободным, нужно внушить страх. А чтобы вызвать страх, нужно быть сильным, – подчеркнул Макрон.

Франция приняла на вооружение новую версию межконтинентальных баллистических ракет M51 для подлодок год назад, назвав это важным шагом в модернизации океанского компонента своего ядерного щита.

Запуск ракеты произошел на фоне обострения ситуации безопасности в Европе. Ранее Макрон предупредил о смене характера российской агрессии и угроз против европейских государств после серии гибридных атак. В середине сентября он пообещал, что подобные действия не останутся без ответа.

Кроме того, в этом году Макрон предложил европейским партнерам присоединиться к передовому ядерному сдерживанию в рамках обновленной весенней доктрины, которая в то же время оставляет окончательное решение о применении ядерного оружия исключительно в руках президента Франции.

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