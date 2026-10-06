Франция успешно произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты M51
- Франция успешно провела испытательный запуск стратегической баллистической ракеты M51 с атомной подлодки Le Vigilant в Северную Атлантику.
- За испытаниями с борта фрегата лично наблюдал президент Эммануэль Макрон, назвавший успешные стрельбы доказательством надежности французского ядерного сдерживания.
Франция успешно осуществила первый испытательный запуск межконтинентальной стратегической баллистической ракеты морского базирования M51 в третьей модификации. За запуском прямо с борта фрегата ВМС Франции наблюдал президент Эммануэль Макрон.
Об этом сообщает издание Le Parisien со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции и Елисейский дворец.
Франция испытала баллистическую ракету M51
Запуск ракеты состоялся возле побережья департамента Финистер по атомной подводной лодке с баллистическими ракетами Le Vigilant в рамках военной операции под названием SMERTRIOS.
Главной целью учений была проверка способности подлодки развертывать ракетную систему M51 после завершения периода ее технического обслуживания и ремонта.
Как сообщается, запуск производился без ядерной боеголовки. Ракета отслеживалась на протяжении всего этапа полета в строгом соответствии с международными обязательствами Франции.
Учебная ракета упала в воду в акватории Северной Атлантики в нескольких сотнях километров от любой береговой линии. Визит Макрона на фрегат не объявлялся заранее и состоялся без присутствия представителей прессы, хотя сами обучающие стрельбы официально анонсировали ранее.
Заявление Макрона о ядерном сдерживании
Президент Франции прокомментировал испытания межконтинентальной баллистической ракеты M51, приветствуя всех причастных к исключительному достижению.
— Очень мало стран имеют такой опыт. Этот технический успех является еще одним доказательством надежности наших сдерживающих средств, чья дальнейшая жизнеспособность гарантирована. Чтобы быть свободным, нужно внушить страх. А чтобы вызвать страх, нужно быть сильным, – подчеркнул Макрон.
Франция приняла на вооружение новую версию межконтинентальных баллистических ракет M51 для подлодок год назад, назвав это важным шагом в модернизации океанского компонента своего ядерного щита.
Запуск ракеты произошел на фоне обострения ситуации безопасности в Европе. Ранее Макрон предупредил о смене характера российской агрессии и угроз против европейских государств после серии гибридных атак. В середине сентября он пообещал, что подобные действия не останутся без ответа.
Кроме того, в этом году Макрон предложил европейским партнерам присоединиться к передовому ядерному сдерживанию в рамках обновленной весенней доктрины, которая в то же время оставляет окончательное решение о применении ядерного оружия исключительно в руках президента Франции.