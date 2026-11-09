Президент Украины Владимир Зеленский договорился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о применении специального механизма экстренной помощи Украине. Это позволит оперативно получить средства на самые неотложные нужды на фоне российских обстрелов.

Об этом глава государства сообщил после встречи с главой Еврокомиссии.

ЕС предоставит Украине экстренную помощь

По словам Владимира Зеленского, из-за российских атак во многих украинских городах и общинах сложная ситуация с электроснабжением, водой и теплом.

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Тяжелее всего сейчас в Киеве, на Днепропетровщине, Сумщине, Донетчине и в Херсоне.

Президент рассказал Урсуле фон дер Ляйен о последствиях российских ударов и неотложных потребностях Украины.

— Мы договорились, что Евросоюз применит специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях. Это позволит оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас больше всего нужно. Команды уже работают над этим, – заявил Зеленский.

Также стороны обсудили дополнительную энергетическую и гуманитарную поддержку Украины для подготовки к зимнему периоду.

О чем еще договорились Зеленский и фон дер Ляйен

Отдельное внимание во время встречи было уделено евроинтеграции Украины.

Зеленский напомнил, что на прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала ежегодный отчет по расширению Европейского Союза, в котором положительно оценила прогресс Украины.

По словам президента, следующим должно стать открытие всех переговорных кластеров и начало работы над закрытием соответствующих глав.

Кроме того, Зеленский и фон дер Ляйен скоординировали позиции по дипломатическим усилиям по завершению войны. В частности, обсудили результаты переговоров в Брюсселе, в ходе которых украинская и европейская команды работали над планом обновления Украины и гарантиями безопасности от Европы.

Также стороны согласовали позиции в преддверии встречи переговорных команд в Абу-Даби. Украина рассчитывает, что трехсторонний формат переговоров даст конкретные результаты.

8 ноября на Днепропетровщине в результате вражеских атак более 600 тыс. жителей области остались без света.

Также 8 ноября российские войска полностью уничтожили подстанцию ​​Овруч Житомирской области. Местные власти призвали жителей общины быть готовыми к длительным отключениям света.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия ужесточает удары по Украине, чтобы давить на Киев и международных партнеров перед переговорами.

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