ЕС срочно поможет Украине с энергетикой: о чем Зеленский договорился с фон дер Ляйен
- ЕС применит специальный механизм экстренной помощи в Украине.
- Самая сложная ситуация с электричеством, водой и теплом - в Киеве, Днепропетровщине, Сумщине, Донбасе и Херсоне.
- Украина получит средства на самые неотложные нужды.
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о применении специального механизма экстренной помощи Украине. Это позволит оперативно получить средства на самые неотложные нужды на фоне российских обстрелов.
Об этом глава государства сообщил после встречи с главой Еврокомиссии.
ЕС предоставит Украине экстренную помощь
По словам Владимира Зеленского, из-за российских атак во многих украинских городах и общинах сложная ситуация с электроснабжением, водой и теплом.
Тяжелее всего сейчас в Киеве, на Днепропетровщине, Сумщине, Донетчине и в Херсоне.
Президент рассказал Урсуле фон дер Ляйен о последствиях российских ударов и неотложных потребностях Украины.
— Мы договорились, что Евросоюз применит специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях. Это позволит оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас больше всего нужно. Команды уже работают над этим, – заявил Зеленский.
Также стороны обсудили дополнительную энергетическую и гуманитарную поддержку Украины для подготовки к зимнему периоду.
О чем еще договорились Зеленский и фон дер Ляйен
Отдельное внимание во время встречи было уделено евроинтеграции Украины.
Зеленский напомнил, что на прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала ежегодный отчет по расширению Европейского Союза, в котором положительно оценила прогресс Украины.
По словам президента, следующим должно стать открытие всех переговорных кластеров и начало работы над закрытием соответствующих глав.
Кроме того, Зеленский и фон дер Ляйен скоординировали позиции по дипломатическим усилиям по завершению войны. В частности, обсудили результаты переговоров в Брюсселе, в ходе которых украинская и европейская команды работали над планом обновления Украины и гарантиями безопасности от Европы.
Также стороны согласовали позиции в преддверии встречи переговорных команд в Абу-Даби. Украина рассчитывает, что трехсторонний формат переговоров даст конкретные результаты.
8 ноября на Днепропетровщине в результате вражеских атак более 600 тыс. жителей области остались без света.
Также 8 ноября российские войска полностью уничтожили подстанцию Овруч Житомирской области. Местные власти призвали жителей общины быть готовыми к длительным отключениям света.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия ужесточает удары по Украине, чтобы давить на Киев и международных партнеров перед переговорами.