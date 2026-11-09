Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що Берлін заблокує наступний семирічний бюджет Європейського Союзу, якщо абсолютно всі держави-члени не зобов’яжуться фінансово підтримувати Україну в 2027 році та надалі.

Про це йдеться у листі Мерца, з яким ознайомилося видання Financial Times.

Німеччина блокуватиме бюджет ЄС без підтримки України

У своєму листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти Фрідріх Мерц поставив згоду Німеччини на ухвалення бюджету ЄС на 2028–2034 роки у залежність від готовності всіх країн-членів брати участь у фінансуванні України. Наразі Київ стикається із дефіцитом фінансування у розмірі €70 млрд на наступний рік.

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— Колективне зобов’язання всіх нас без винятку зробити справедливий внесок у покриття фінансового дефіциту України є необхідною передумовою для розв’язання цього питання та обговорення будь-яких інших питань, особливо тих, що мають фінансові наслідки, — наголосив Мерц у листі.

Заява німецького канцлера пролунала напередодні зустрічі лідерів ЄС у Дубліні, яка відбудеться цього четверга та п’ятниці, 12 та 13 листопада відповідно. Мерц наполягає, що під час саміту питання покриття дефіциту фінансування України має бути вирішене першочергово.

Обговорення допомоги Києву відбуваються одночасно зі складними переговорами щодо майбутнього семирічного кошторису Європейського Союзу з 2028 року.

Німеччина традиційно є найбільшим чистим донором до бюджету ЄС. Водночас чотири країни-члени ЄС, які наразі намагаються уникнути подальших внесків у фінансування України, є чистими отримувачами європейських грошей.

Використовуючи фінансовий важелі впливу Берліна, Мерц прагне гарантувати стабільне покриття потреб Києва як у 2027 році, так і в довгостроковій перспективі. Водночас це може ускладнитися через майбутні вибори у низці країн ЄС, зокрема, в Італії та Польщі.

— Фінансова підтримка України з боку всіх держав-членів ЄС є необхідною умовою для успішного завершення переговорів щодо бюджету ЄС, — підтвердив позицію Берліна представник уряду Німеччини.

Нещодавно стало відомо, що ЄС застосовує для надання енергетичної допомоги Україні спеціальний механізм, щоб Київ швидко отримав гроші на найнагальніші потреби на тлі російських обстрілів.

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