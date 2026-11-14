Премьер-министр Польши Дональд Туск проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте, что Варшава не будет выделять деньги на программу PURL, в рамках которой европейские союзники покупают американское вооружение для Украины. Это решение он объяснил значительными затратами на собственную оборону Польши.

Об этом Дональд Туск заявил на брифинге для журналистов.

Польша не будет финансировать закупку оружия по программе PURL

По словам премьер-министра, Польша направляет большие ресурсы на закупку вооружения для собственной армии, а также предоставила и продолжает оказывать Украине масштабную поддержку. Поэтому в бюджете страны образовался существенный дефицит.

Сейчас смотрят

— Мы помогали и помогаем Украине действительно серьезным образом, — сказал Туск.

Он объяснил, что уже сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте об отказе Польши вносить дополнительные взносы в инициативу PURL.

Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List или Список приоритетных потребностей Украины) начали после того, как Соединенные Штаты Америки отказались безвозмездно передавать Украине новые пакеты военной помощи.

Механизм предполагает, что европейские партнеры финансируют закупку американского оружия для нужд Сил обороны Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.