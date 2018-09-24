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Усна відмова у субсидії незаконна. Рева пояснив чому

Людині не мають права усно відмовити у наданні субсидії. Така відмова є незаконною.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає Урядовий портал.

– Усна відмова працівника управління соціального захисту населення є незаконною. Згідно із законом Про звернення громадян та Положенням про порядок призначення житлових субсидій орган соцзахисту зобов’язаний оформити заяву і декларацію, і лише після їх розгляду офіційно (письмово) повідомити заявника – призначена чи непризначена йому субсидія із обґрунтуванням такого рішення, – наголосив міністр.

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Рева також нагадав, що на субсидію можуть розраховувати родини, чиї доходи не дозволяють в повному обсязі сплачувати житлово-комунальні послуги.

Для її оформлення необхідно звернутися у найближче управління соцзахисту – лише із заявою і декларацією про доходи.

До слова, за відмову від двох варіантів роботи українець втратить допомогу по безробіттю і можливість отримувати субсидію.

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