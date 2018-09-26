Порошенко продает завод Кузница на Рыбальском

Петр Порошенко продает свой судостроительный завод Кузница на Рыбальском.

Президент Украины Петр Порошенко продает свой судостроительный завод Кузница на Рыбальском отечественному покупателю после согласия Антимонопольного комитета, сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

– Фонд Прайм ессетс кэпитал, который управляет активами Петра Порошенко сообщил, что достиг принципиального соглашения о продаже завода Кузница на Рыбацком отечественному покупателю. В случае, если Антимонопольный комитет предоставит согласие и будут решены все формальности, соглашение подпишут и реализуют, – написал Цеголко на своей странице в соцсети Facebook.

Также он напомнил, что в январе 2016 года Порошенко передал свой самый большой актив, компанию Рошен, в доверительную собственность Rothschild, мировой компании с безупречной репутацией. В апреле прошлого года менеджмент Рошен закрыл Липецкую кондитерскую фабрику и свернул производство. А в Крыму Севастопольский морской завод был конфискован оккупантами.

Читайте: Порошенко о получении Томоса: Мы на финишной прямой

– Никаких аграрных или крахмальных бизнесов в РФ, о которых безосновательно и ложно утверждают оппоненты, у Петра Порошенко нет, – подчеркнул Цеголко.

Как известно, недавно Кузница на Рыбацком спустла на воду второй штурмовой катер Кентавр для ВМС.

Фото: kiev.express