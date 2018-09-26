Порошенко продає завод Кузня на Рибальському

Петро Порошенко продає свій суднобудівний завод Кузня на Рибальському.

Президент України Петро Порошенко продає свій суднобудівний завод Кузня на Рибальському вітчизняному покупцеві після згоди Антимонопольного комітету, повідомив прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко.

– Фонд Прайм ессетс кепітал, який керує активами Петра Порошенка повідомив, що досяг принципової угоди про продаж заводу Кузня на Рибальському вітчизняному покупцеві. У разі, якщо Антимонопольний комітет надасть згоду і будуть вирішені всі формальності, угоду підпишуть і реалізують, – написав Цеголко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Також він нагадав, що в січні 2016 року Порошенко передав свій найбільший актив, компанію Рошен, в довірчу власність Rothschild, світовій компанії з бездоганною репутацією. У квітні минулого року менеджмент Рошен закрив Липецьку кондитерську фабрику і згорнув виробництво. А в Криму Севастопольський морський завод був конфіскований окупантами.

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– Ніяких аграрних або крохмальних бізнесів у РФ, про які безпідставно і брехливо стверджують опоненти, у Петра Порошенка немає, – підкреслив Цеголко.

Як відомо, нещодавно Кузня на Рибальському спустла на воду другий штурмовий катер Кентавр для ВМС.

Фото: kiev.express