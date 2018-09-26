PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Порошенко продає завод Кузня на Рибальському/

Порошенко продає завод Кузня на Рибальському

Петро Порошенко продає свій суднобудівний завод Кузня на Рибальському.

Президент України Петро Порошенко продає свій суднобудівний завод Кузня на Рибальському вітчизняному покупцеві після згоди Антимонопольного комітету, повідомив прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко.

– Фонд Прайм ессетс кепітал, який керує активами Петра Порошенка повідомив, що досяг принципової угоди про продаж заводу Кузня на Рибальському вітчизняному покупцеві. У разі, якщо Антимонопольний комітет надасть згоду і будуть вирішені всі формальності, угоду підпишуть і реалізують, – написав Цеголко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Також він нагадав, що в січні 2016 року Порошенко передав свій найбільший актив, компанію Рошен, в довірчу власність Rothschild, світовій компанії з бездоганною репутацією. У квітні минулого року менеджмент Рошен закрив Липецьку кондитерську фабрику і згорнув виробництво. А в Криму Севастопольський морський завод був конфіскований окупантами.

Читайте: Порошенко про отримання Томосу: Ми на фінішній прямій

– Ніяких аграрних або крохмальних бізнесів у РФ, про які безпідставно і брехливо стверджують опоненти, у Петра Порошенка немає, – підкреслив Цеголко.

Як відомо, нещодавно Кузня на Рибальському спустла на воду другий штурмовий катер Кентавр для ВМС.

Фото: kiev.express

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Провокації РФ в Азовському морі і миротворці – про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН
Петро Порошенко
Генсек ООН отримав ноту щодо непродовження Україною Договору про дружбу з РФ
У США збільшать інвестиції в Україну – Порошенко
День народження Порошенка
Многая літа і Happy birthday. Як Порошенка вітали з днем народження
Порошенко в ООН
Введення миротворців на Донбас. Порошенко запропонував ООН пройти тест
Порошенко про отримання Томосу: Ми на фінішній прямій
Політв’язні, місія ООН і санкції: про що говорили Порошенко і Волкер
73-я Генасамблея ООН у Нью-Йорку: чого чекати Україні
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка