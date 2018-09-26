В США увеличат инвестиции в Украину – Порошенко

Американские компании готовы увеличивать инвестиции в Украину как результат ощутимых реформ в последние годы.

Президент Украины Петр Порошенко такое заверение услышал во время встречи с представителями известных американских и глобальных компаний, которые уже представлены в Украине, или заинтересованы в развитии бизнеса в нашей стране.

– В частности было приятно услышать высокую оценку от представителей аграрного бизнеса – они считают украинский рынок интересным и наиболее конкурентным в Европе, – пишет президент на своей странице в Facebook.

По словам Порошенко, во время встречи, которая длилась более двух часов, обсуждались вопросы бизнес-климата, дерегуляции, налоговой политики и достижения последнего года в части реформ законодательной сферы.

Также были представлены отдельные бизнес-проекты, которые планируют реализовать в Украине в ближайшее время.

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Напомним, как Петр Порошенко предложил ООН пройти тест.

Фото: Петро Порошенко/Facebook