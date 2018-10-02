Во второй половине октября ожидается снижение температуры до -12. При этом зима будет относительно теплой – только в отдельные дни, как и в новогоднюю ночь, до 18-20 градусов мороза.

С 18 октября ожидается похолодание сначала до -4, а после 20-го числа более значительное -до -10 -12, рассказала на пресс-конференции заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского метеорологического института Вазира Мартазинова, пишут Украинские новости.

По ее словам, в этот период холоднее всего будет на востоке Украины, но первая половина октября будет теплой.

– Во второй половине октября также ожидаются осадки, однако их среднее количество будет ниже средних показателей предыдущих лет, – сказала Мартазинова.

В ноябре синоптик прогнозирует относительно устойчивый температурный режим с похолоданием в конце месяца. Также возможен снег.

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При этом предстоящая зима, по сравнению с предыдущими периодами, будет более теплой, а существенное похолодание ожидается лишь в отдельные дни.

– Следует ожидать, что в отдельные дни (в первой декаде января) будет температура низкая. Но это ночные температуры. Дневные – выше, где-то до -10. Похолодание будет занимать всю территорию Украины, – сказала она.

В частности, как отметила Мартазинова, в первую декаду января морозы могут доходить до -18 -20 в ночное время.

– В декабре мы ожидаем от -1 до -9, но в общем температура будет в пределах нормы. В январе мы ожидаем температуру выше средних многолетних где-то на два градуса. Февраль сохраняет ту же картину, февраль получился теплым – до -2 градусов в среднем…Морозных дней будет не так много. Холод, в основном, будет сказываться на восточной части Украины – до -10 градусов и возможно ниже. До -18 градусов ночью может заходить по северо-восточной части Украины в отдельные дни.

То есть, похолодание будет кратковременным. Не следует ожидать морозную зиму, но в отдельные дни ночью до -18. Холодным будет начало декабря, конец декабря. А февраль получился облегченным, – подытожила она.

Ранее синоптики уже рассказывали, какой будет зима в Украине. Поэтому можно сравнить прогнозы.