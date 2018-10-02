Активісти самооборони Євромайдану розглядали можливість переїзду до Львова.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій, який був керівником самооборони Євромайдану, заявляє, що в активістів був запасний план на випадок, якщо не вдасться втримати Майдан.

Про це він розповів в інтерв’ю Українській правді.

– Коли почалися розстріли, не було нарад, тоді вже був бій. Перші смерті – це було щось неймовірно складне. Маса поранених, маса загиблих…. Це була велика трагедія, але наша мета була втримати Майдан. Ніхто не знає, я вперше це кажу, але був запасний план – якщо Майдан не втримається, переїжджати на Західну Україну, – розповів Парубій.

За його словами, суть запасного плану полягала в тому, щоб організувати спротив у Львові.

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– Оскільки всі ради і адміністрації Західної України перебували під нашим контролем, ми мали організувати там супротив, у Львові. Коли мене відвезли у лікарню після поранення і газового отруєння ввечері 18-го, мені прийшов сигнал: “Андрію, не вертайся на Майдан, зразу їдь у Львів, організовуй там штаб”, – розповів спікер ВР.

Нагадаємо, у Генпрокуратурі ліквідовано Департамент спеціальних розслідувань, що займався розслідуваннями злочинів під час Революції гідності.