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Слава Україні: Рада запровадила нове вітання у ЗСУ і Нацполіції

Верховна Рада закріпила для армії та поліції вітання Слава Україні! – Героям слава!

Верховна Рада ухвалила закон ( № 9036) Про внесення змін до деяких законів України щодо вітання Слава Україні! – Героям слава!

За дане рішення проголосував 271 народний депутат.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Законом внесено зміни до Статуту внутрішньої служби ЗСУ, Статуту гарнізонної та вартової служб ЗСУ і Стройового статуту ЗСУ, а також до закону Про Національну поліцію України щодо встановлення нового військового вітання, а також впорядковано Ритуал підняття Державного прапора України.

У законі закріплено звернення ”пане (пані)” замість ”товаришу”.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко доручив розробити законопроект, який замінюватиме застарілі військові вітання на Слава Україні.

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