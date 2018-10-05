PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Почему РФ уже не нужен Донбасс/

Почему РФ уже не нужен Донбасс

РФ не нужен разоренный и уничтоженный Донбасс, а у его жителей не осталось никаких иллюзий относительно присоединения ОРДЛО к России.

Бойовики

Такое мнение во время чата в Главреде высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

– Есть большущий уровень разочарования. Именно разочарование сейчас доминирует на оккупированных территориях, – отметил он.

По его словам, среди жителей Донбасса еще нет популярного лозунга “Хотим в Украину”, но уже доминирует лозунг “Хотим, как было до войны!”.

– Так что ничего Россия не хочет, ей не нужен этот разоренный, уничтоженный Донбасс, с неимоверным количеством социальных и экономических проблем, которые необходимо решать, иначе в будущем Донбасс превратится в мертвую депрессивную территорию, в которую необходимо будет вкладывать миллиарды и миллиарды долларов. Такая гиря на ногах России абсолютно не нужна, – добавил Тука.

ЧитайтеЗачем Путину Украина и почему Кремль не пойдет войной

Напомним, 4 октября Верховная Рада продлила действие особого порядка местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса до конца 2019 года.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Володимир Путін
В Кремле разработали новый план дестабилизации в Украине
Силы ООС уничтожили на Донбассе 3-х боевиков, есть раненые
Украина подтвердила приверженность Минским соглашениям – Сайдик
Курт Волкер
Россия больше ничего не получит в Украине – Волкер
Щит! Волкер сказал, зачем РФ “народные республики” на Донбассе
Закон про самоврядування в ОРДЛО: чому запобігла Рада
Леонід Кучма
Кучма в Минске выдержал критику и взял на себя наибольший удар
Леонід Кучма
Роль Кучмы в Минских переговорах и что будет дальше
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка