РФ не нужен разоренный и уничтоженный Донбасс, а у его жителей не осталось никаких иллюзий относительно присоединения ОРДЛО к России.

Такое мнение во время чата в Главреде высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

– Есть большущий уровень разочарования. Именно разочарование сейчас доминирует на оккупированных территориях, – отметил он.

По его словам, среди жителей Донбасса еще нет популярного лозунга “Хотим в Украину”, но уже доминирует лозунг “Хотим, как было до войны!”.

– Так что ничего Россия не хочет, ей не нужен этот разоренный, уничтоженный Донбасс, с неимоверным количеством социальных и экономических проблем, которые необходимо решать, иначе в будущем Донбасс превратится в мертвую депрессивную территорию, в которую необходимо будет вкладывать миллиарды и миллиарды долларов. Такая гиря на ногах России абсолютно не нужна, – добавил Тука.

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Напомним, 4 октября Верховная Рада продлила действие особого порядка местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса до конца 2019 года.