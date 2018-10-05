РФ не потрібен розорений і знищений Донбас, а у його мешканців не залишилося ніяких ілюзій щодо приєднання ОРДЛО до Росії.

Таку думку під час чату в Главреді висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

– Є величезний рівень розчарування. Саме розчарування зараз домінує на окупованих територіях, – зазначив він.

За його словами, серед жителів Донбасу ще немає популярного гасла “Хочемо в Україну”, але вже домінує гасло “Хочемо, як було до війни!”.

– Тож нічого Росія не хоче, їй не потрібен цей розорений, знищений Донбас, з неймовірною кількістю соціальних і економічних проблем, які необхідно вирішувати, інакше у майбутньому Донбас перетвориться на мертву депресивну територію, в яку необхідно буде вкладати мільярди і мільярди доларів. Така гиря на ногах Росії абсолютно не потрібна, – додав Тука.

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Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада продовжила дію особливого порядку місцевого самоврядування на окупованих територіях Донбасу до кінця 2019 року.