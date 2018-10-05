Эффективность программ господдержки нельзя оценивать по количеству выбранных средств.

Абсолютные цифры использования агродотаций не являются показателем эффективности государственных программ поддержки сельского хозяйства. Об этом заявил дважды министр аграрной политики (1992 -1995 гг и 1997 -2000 гг), Герой Украины Юрий Карасик.

По его словам, критерием эффективности господдержки является длительный результат, который измеряется не в деньгах, а в стабильном росте макропоказателей в отраслях, в которые направлялись средства.

– Конечно можно с легкостью раздать 6,3 млрд гривен, и даже гораздо больше, просто в руки, за сам факт существования сельхозтоваропроизводителя. Но такой подход не обеспечит устойчивых положительных сдвигов в АПК. Это значит просто сжечь деньги, – сказал он.

Карасик напомнил, что спецрежим НДС, действовавший с 1999 по 2017 год в АПК был надежной помощью отрасли и способствовал ее масштабированию. Сейчас же, в условиях принципиально разного уровня развития растениеводства и животноводства обеспечение унифицированного уровня их поддержки приведет к дальнейшему увеличению этого разрыва. Поэтому государство абсолютно правильно сфокусировало бюджетный ресурс на поддержке наиболее проблемных секторов – в первую очередь, выращивании КРС.

Принципиальным требованием, которое выдвигается к программам поддержки, является их системность и последовательность, считает экс-министр.

– Нельзя бросить терапию через год, в масштабах отрасли не может быть быстрых и простых решений, – сказал он. Карасик убежден, что при соблюдении этого условия эффект государственной поддержки будет очевиден даже нынешним ее критикам.

Напомним, что в 2018 году на поддержку сельхозтоваропроизводителей выделено 6,3 млрд гривен. При этом процент использования по некоторым программам остается небольшим. В проекте государственного бюджета на 2019 год фигурирует цифра 6,9 млрд гривен.