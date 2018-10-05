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Экс-министр АПК Карасик оценил систему дотаций

Эффективность программ господдержки нельзя оценивать по количеству выбранных средств.

Абсолютные цифры использования агродотаций не являются показателем эффективности государственных программ поддержки сельского хозяйства. Об этом заявил дважды министр аграрной политики (1992 -1995 гг и 1997 -2000 гг), Герой Украины Юрий Карасик.

По его словам, критерием эффективности господдержки является длительный результат, который измеряется не в деньгах, а в стабильном росте макропоказателей в отраслях, в которые направлялись средства.

– Конечно можно с легкостью раздать 6,3 млрд гривен, и даже гораздо больше, просто в руки, за сам факт существования сельхозтоваропроизводителя. Но такой подход не обеспечит устойчивых положительных сдвигов в АПК. Это значит просто сжечь деньги, – сказал он.

Карасик напомнил, что спецрежим НДС, действовавший с 1999 по 2017 год в АПК был надежной помощью отрасли и способствовал ее масштабированию. Сейчас же, в условиях принципиально разного уровня развития растениеводства и животноводства обеспечение унифицированного уровня их поддержки приведет к дальнейшему увеличению этого разрыва. Поэтому государство абсолютно правильно сфокусировало бюджетный ресурс на поддержке наиболее проблемных секторов – в первую очередь, выращивании КРС.

Принципиальным требованием, которое выдвигается к программам поддержки, является их системность и последовательность, считает экс-министр.

– Нельзя бросить терапию через год, в масштабах отрасли не может быть быстрых и простых решений, – сказал он. Карасик убежден, что при соблюдении этого условия эффект государственной поддержки будет очевиден даже  нынешним ее критикам.

Напомним, что в 2018 году на поддержку сельхозтоваропроизводителей выделено 6,3 млрд гривен. При этом процент использования по некоторым программам остается небольшим. В проекте государственного бюджета на 2019 год фигурирует цифра 6,9 млрд  гривен.

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