Ефективність програм держпідтримки не можна оцінювати за кількістю вибраних коштів.

Абсолютні цифри використання агродотацій не є показником ефективності державних програм підтримки сільського господарства. Про це заявив двічі міністр аграрної політики (1992 -1995 рр і 1997 -2000 рр), Герой України, Юрій Карасик.

За його словами, критерієм ефективності держпідтримки є довготривалий результат, який вимірюється не в грошах, а в стабільному зростанні макропоказників в галузях, в які спрямовувалися кошти.

– Звичайно можна з легкістю роздати 6,3 млрд гривень, і набагато більше можна, просто в руки, за сам факт існування сільгосптоваровиробника. Але такий підхід не забезпечить сталих позитивних зрушень в АПК. Це просто спалити гроші, – сказав він.

Карасик нагадав, що спецрежим ПДВ, що діяв з 1999 по 2017 рік в АПК був надійною допомогою галузі та сприяв її масштабуванню. Натомість зараз, за радикально різного рівня розвитку рослинництва та тваринництва забезпечення уніфікованого рівня їх підтримки призведе до подальшого збільшення цього розриву. Тому держава абсолютно правильно сфокусувала бюджетний ресурс на підтримці найбільш проблемних секторів – в першу чергу, вирощуванні ВРХ.

Принциповою вимогою, яка висувається до програм підтримки, є їх системність та послідовність, вважає екс-міністр.

– Не можна кинути терапію через рік, в масштабах галузі не може бути швидких та простих рішень, – сказав він.

Карасик переконаний, що за дотримання цієї умови ефект державної підтримки буде очевидний навіть нинішнім її критикам.

Нагадаємо, що в 2018 році на підтримку сільгосптоваровиробників виділено 6,3 млрд гривень. Натомість відсоток використання по деяким програмам залишається невеликим. В проекті державного бюджету на 2019 рік фігурує цифра 6,9 млрд гривень.