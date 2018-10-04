Восстановить горячую воду в Киеве смогут только после заключения мирового соглашения с НАК Нафтогаз, а это возможно после 10 октября.

Восстановить горячее водоснабжение смогут только после заключения мирового соглашения с НАК Нафтогаз, а это возможно только после 10 октября, заявил заместитель мэра Киева Петр Пантелеев.

– 10 октября, после заседания суда, мы сможем подписать это мировое соглашение, и тогда возобновить поставки горячей воды и начать отопительный сезон, – отметил он.

По словам Пантелеева, текст мирового соглашения с НАК Нафтогаз уже наработан. Сейчас его согласовывают все заинтересованные стороны.

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Пресс-секретарь Пантелеева Юлия Грамотная объяснила Укрправде, что после решения суда КП Киевтеплоэнерго сможет подписать договора на поставку газа.

– На 10 октября запланирован суд. Если заседание не перенесется, надеемся, что 10 октября будет решение суда.

Оно позволит подписать договора на поставку природного газа, и только после этого мы получим газ и сможем разворачивать систему теплогенерации, прогревать систему, – отметила Грамотная.

По ее словам, договора на поставку газа могут подписать в течение 2-3 дней после решения суда.

При этом на запуск системы теплогенерации Киева нужно минимум 5 дней.