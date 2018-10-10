Сегодня на территории военного склада вблизи Ични наблюдаются одиночные взрывы.

По состоянию на 7.00 на военном складе вблизи Ични возникают единичные случаи детонации боеприпасов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

– В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью более 1 тыс. человек и 212 ед. техники, в том числе от: ГСЧС – 257 человек и 74 ед. техники. Для координации привлеченных сил и средств, оказания помощи населению развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС Украины, – говорится в сообщении.

В готовности к применению содержится пожарная и медицинская авиация ГСЧС.

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К слову, в связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в Ичне Минобороны и МИД привлекут материально-техническую и консультативную помощь НАТО для реформирования системы безопасного хранения боеприпасов.