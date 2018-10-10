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Взрывы в Ичне: на складах все еще детонируют боеприпасы

Сегодня на территории военного склада вблизи Ични наблюдаются одиночные взрывы.

По состоянию на 7.00 на военном складе вблизи Ични возникают единичные случаи детонации боеприпасов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

– В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью более 1 тыс. человек и 212 ед. техники, в том числе от: ГСЧС – 257 человек и 74 ед. техники. Для координации привлеченных сил и средств, оказания помощи населению развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС Украины, – говорится в сообщении.

В готовности к применению содержится пожарная и медицинская авиация ГСЧС.

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К слову, в связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в Ичне Минобороны и МИД привлекут материально-техническую и консультативную помощь НАТО для реформирования системы безопасного хранения боеприпасов.

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