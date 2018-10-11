Global State of Tobacco Harm Reduction опубликовала первый глобальный отчет о реализации политики уменьшения вреда от курения.

В отчете оценивается потенциал продуктов сниженного риска для курильщиков в улучшении общественного здоровья.

Каждые 6 секунд в мире один человек умирает по причинам, связанным с курением. На фоне сокращения уровня курения в развитых странах, в менее развитых количество курильщиков продолжает расти. Как результат, убытки от расходов на медицинское обслуживание и от потерь производительности уже оцениваются в 1 триллион долларов США ежегодно.

Согласно данным, запретительные меры по использованию табака продемонстрировали свою неэффективность. Многие, кто пытаются бросить курить при помощи медикаментов, терпят неудачу. Чтобы помочь курильщикам, медицинское сообщество поддерживает использование альтернативных продуктов – в этом заключается суть политики уменьшения вреда от курения. Она признана эффективной стратегией в сфере общественного здравоохранения, что подтверждается оценкой GSTHR и международным опытом.

Например, в Японии, с распространением альтернативных продуктов, продажи обычных сигарет упали на 27% за 2 года. Использование электронных систем в Швеции позволило сократить уровень курения до самого низкого в ЕС, а курение среди молодых женщин в Норвегии упало всего до 1% – благодаря использованию альтернатив.

Запрет в 39 странах демонстрирует обратный эффект: ежегодный прирост числа курильщиков, в том числе, среди молодежи. Основные барьеры для распространения таких продуктов заключаются в законодательных ограничениях, недостатке знания населения о свойствах продуктов и сложностях в доступе к ним для потребителей.

Учеными собрано немалое количество доказательств о том, что альтернативные продукты менее вредны, чем традиционные сигареты (содержат на 90-95% меньше вредных веществ), и их использование может привести к улучшению общественного здоровья.

Основные преимущества заключаются в отсутствии дыма и продуктов горения табака – наиболее вредных компонентов обычных сигарет. Альтернативные продукты – электронные системы доставки никотина (электронные сигареты и системы нагревания табака), пластыри и жвачки – исключают и пассивное курение, которое по уровню влияния на организм не менее вредное, нежели активное.

Эксперты уверены, что, с учетом рисков, которые несет курение, любые меры по борьбе с эпидемией стоит рассматривать в контексте прав человека. В преамбуле к Уставу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 1946 года говорится, что “осуществление наивысшего достижимого уровня здоровья является одним из основных прав каждого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социального положения”. Это включает право на информацию, услуги и продукты, в частности те, что могут помочь курильщикам снизить вред от привычки. По этой причине Рамочная конвенция по борьбе против табака 2005 года признала политику уменьшения вреда решающей в борьбе с распространённостью курения.

Развитые страны выстроили систему здравоохранения с учетом данного принципа. В Великобритании электронные системы используются как средство отказа от курения, что приводит к десяткам тысяч успешных попыток ежегодно. Тенденция актуальна и для Украины – сокращение числа курильщиков совпало с появлением на рынке электронных систем в 2016 году.

Обязательные элементы реализации политики уменьшения вреда в любой стране, в частности, в Украине – разумное регулирование и поддержка на национальном и международном уровнях. Регулирование должно основываться на доказательной базе и независимых исследованиях о безопасности продуктов для потребителей. Все это мотивирует табачные компании инвестировать в развитие рынка альтернативных продуктов.

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Напомним, в сентябре на Глобальном форуме по борьбе с курением было объявлено о создании индекса отказа от курения Smoke Free Index. Его цель – контроль над преобразованием рынка табачных изделий и оценка прогресса в сокращении уровня курения в мире.