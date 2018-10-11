Global State of Tobacco Harm Reduction опублікувала перший глобальний звіт про реалізацію політики зменшення шкоди від куріння.

У звіті оцінюється потенціал продуктів зниженого ризику для курців у покращенні громадського здоров’я.

Кожні 6 секунд у світі одна людина вмирає через причини, пов’язані з курінням. На фоні скорочення рівня куріння у розвинених країнах, у менш розвинених кількість курців продовжує зростати. Як результат, збитки від витрат на медичне обслуговування та від втрат продуктивності вже оцінюються в 1 трильйон доларів США щорічно.

Згідно з даними, заборонні заходи щодо використання тютюну продемонстрували свою неефективність. Багато з тих, хто намагається кинути курити за допомогою медикаментів, зазнають невдачі. Щоб допомогти курцям, медична спільнота підтримує використання альтернативних продуктів – у цьому полягає сутність політики зменшення шкоди від куріння. Вона визнана ефективною стратегією у сфері громадської охорони здоров’я, що підтверджується оцінкою GSTHR та міжнародним досвідом.

Наприклад, в Японії, із розповсюдженням альтернативних продуктів, продажі звичайних сигарет впали на 27% за 2 роки. Використання електронних систем у Швеції дозволило скоротити рівень куріння до самого низького в ЄС, а куріння серед молодих жінок у Норвегії впало всього до 1% – завдяки використанню альтернатив.

Заборона у 39 країнах демонструє зворотній ефект: щорічний приріст числа курців, у тому числі, серед молоді. Основні бар’єри для розповсюдження таких продуктів полягають у законодавчих обмеженнях, браку знань населення про властивості продуктів і складності доступу до них для споживачів.

Вчені зібрали чималу кількість доказів того, що альтернативні продукти менш шкідливі, ніж традиційні сигарети (містять на 90-95% менше шкідливих речовин), та їх використання може призвести до покращення громадського здоров’я.

Основні переваги полягають у відсутності диму й продуктів згоряння тютюну – найбільш шкідливих компонентів звичайних сигарет. Альтернативні продукти – електронні системи доставки нікотину (електронні сигарети й системи нагрівання тютюну), пластирі й жуйки – виключають і пасивне куріння, яке за рівнем впливу на організм не менш шкідливе, ніж активне.

Експерти впевнені, що, з урахуванням ризиків, будь-які заходи щодо боротьби з епідемією варто розглядати у контексті прав людини. У преамбулі до Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 1946 року йдеться, що “здійснення найвищого досяжного рівня здоров’я є одним з основних прав кожної людини не зважаючи на расу, релігію, політичні переконання, економічне або соціальне положення”. Сюди входить право на інформацію, послуги й продукти, зокрема ті, які можуть допомогти курцям зменшити шкоду від звички. З цієї причини Рамкова конвенція з боротьби проти тютюну 2005 року визнала політику зменшення шкоди вирішальною у боротьбі з розповсюдженням куріння.

Розвинені країни вибудували систему охорони здоров’я враховуючи цей принцип. У Великій Британії електронні системи використовуються як засіб відмови від куріння, що призводить до десяток тисяч успішних спроб щорічно. Тенденція актуальна й для України – скорочення кількості курців збіглося з появою на ринку електронних систем у 2016 році.

Обов’язкові елементи реалізації політики зменшення шкоди в будь-якій країні, зокрема, в Україні – розумне регулювання та підтримка на національному й міжнародному рівнях. Регулювання має базуватися на доказовій базі та незалежних дослідженнях щодо безпеки продуктів для споживачів. Все це мотивує тютюнові компанії інвестувати у розвиток ринку альтернативних продуктів.

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Нагадуємо, що у вересні на Глобальному форумі по боротьбі з курінням було оголошено про створення індексу відмови від куріння Smoke Free Index. Його мета – контроль над перетворенням ринку тютюнових виробів й оцінка прогресу в скороченні рівня куріння у світі.