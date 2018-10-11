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В Киеве турфирма с хорошей репутацией оказалась аферистом

В Киеве туристическая фирма обманула уже 20 семей.

В Киеве туристическая фирма, которая работала не один год, начала обманывать людей. От ее махинаций пострадали уже 20 семей, говорится в сюжете программы Надзвичайні новини на ICTV.

Александр решил поехать в Турцию и выбрал известную туристическую фирму с хорошей репутацией. Однако через несколько дней до вылета начались какие-то непонятные вещи.

– За полтора дня до вылета мне сказали, что турки продали мой номер. Мне стали предлагать дешевые гостиницы, – рассказал пострадавший.

И он стал не единственной жертвой турфирмы. Пострадала также и Екатерина, которая дважды покупала билеты у этого агентства. Но как только женщина перевела деньги, менеджер перестал отвечать на ее звонки.

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К слову, из нескольких съемочных площадок популярного сериала Игра престолов сделают туристические достопримечательности.

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