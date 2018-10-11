PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / У Києві турфірма з хорошою репутацією виявилася аферистом/

У Києві турфірма з хорошою репутацією виявилася аферистом

У Києві туристична фірма обдурила вже 20 сімей.

У Києві туристична фірма, яка працювала не один рік, почала обдурювати людей. Від її махінацій постраждали вже 20 сімей, йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини на ICTV.

Олександр вирішив поїхати до Туреччини і обрав відому туристичну фірму з хорошою репутацією. Проте за кілька днів до вильоту почалися якісь незрозумілі речі.

– За півтори дні до вильоту мені сказали, що турки продали мій номер. Мені почали пропонувати дешеві готелі, – розповів постраждалий.

І він став не єдиною жертвою турфірми. Постраждала також й Катерина, яка двічі купувала квитки у цього агентства. Але як тільки жінка перевела гроші, менеджер перестав відповідати на її дзвінки.

Читайте: Більше не Росія: топ-5 країн, звідки приїхали туристи до Києва

До слова, з кількох знімальних майданчиків популярного серіалу Гра престолів зроблять туристичні пам’ятки.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Турист, який вирізав своє ім’я на стіні Освенцима, може сісти на 10 років
Подільський міст
Подільський міст запрацює за 2 роки: на якій стадії будівництво
Вдарив ножем у стегно: у Києві чоловік, захищаючись, вбив знайомого
Невідомі обстріляли квартиру прес-секретаря Омеляна
Куля пробила вікно. Невідомі обстріляли квартиру прес-секретаря Омеляна
У Києві п’яний водій прикинувся пасажиром і зобразив напад епілепсії
Кличко відкрив парк, на місці якого раніше були хащі
Кличко
Кличко: Ми виділимо необхідні кошти з бюджету, щоб підтримати вчителів та вчасно виплатити зарплати
У Києві відключать холодну воду – дати та адреси
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка