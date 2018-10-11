У Києві туристична фірма обдурила вже 20 сімей.

У Києві туристична фірма, яка працювала не один рік, почала обдурювати людей. Від її махінацій постраждали вже 20 сімей, йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини на ICTV.

Олександр вирішив поїхати до Туреччини і обрав відому туристичну фірму з хорошою репутацією. Проте за кілька днів до вильоту почалися якісь незрозумілі речі.

– За півтори дні до вильоту мені сказали, що турки продали мій номер. Мені почали пропонувати дешеві готелі, – розповів постраждалий.

І він став не єдиною жертвою турфірми. Постраждала також й Катерина, яка двічі купувала квитки у цього агентства. Але як тільки жінка перевела гроші, менеджер перестав відповідати на її дзвінки.

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До слова, з кількох знімальних майданчиків популярного серіалу Гра престолів зроблять туристичні пам’ятки.