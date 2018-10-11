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Украинским военным увеличат зарплаты – когда и на сколько

Денежное обеспечение украинских военных в 2019 возрастет более чем на треть.

Денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины в следующем году увеличиться минимум на 35%, обещает президент Украины Петр Порошенко.

– Совет национальной безопасности и обороны Украины при утверждении военного бюджета на 2019 год поддержал мое предложение увеличить денежное обеспечение украинских воинов на 35-37%, – сказал Порошенко во время встречи с командирами бригад (полков) Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы Украины в четверг в Хмельницкой области.

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Он также отметил, что в проекте госбюджета на 2019 год предполагается Министерству обороны выделить более 101,5 млрд грн.

К слову, ранее Порошенко заявил, что с 1 января 2019 года украинские солдаты будут получать не менее 10 тыс. грн.

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