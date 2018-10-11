Грошове забезпечення українських військових у 2019 зросте більш ніж на третину.

Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України в наступному році збільшитися мінімум на 35%, обіцяє президент України Петро Порошенко.

– Рада національної безпеки і оборони України під час затвердження військового бюджету на 2019 рік підтримала мою пропозицію збільшити грошове забезпечення українських воїнів на 35-37%, – сказав Порошенко під час зустрічі з командирами бригад (полків) Збройних сил, Нацгвардії і Держприкордонслужби України в четвер на Хмельниччині.

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Він також зазначив, що в проекті держбюджету на 2019 рік передбачається Міністерству оборони виділити понад 101,5 млрд грн.

До слова, раніше Порошенко заявив, що з 1 січня 2019 року українські солдати отримуватимуть не менше 10 тис. грн.