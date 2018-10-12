Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что высказывания украинских чиновников якобы напоминают о темных диктатурах.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ему высказывания должностных лиц Украины касательно венгерского меньшинства в Закарпатье якобы напоминают о темных диктатурах, сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

Его также возмущает бездействие украинского правительства, когда в стране “пытаются изменить этнический состав населения в Берегово и в дальнейшем уменьшить количество венгров, которые там живут”.

– Парламент в Киеве действует в сговоре с теми экстремистами, которые слили персональные данные сотен закарпатских венгров с учетом того, что невозможно определить двойное гражданство на основе публичных баз данных, – сказал Сийярто.

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К слову, Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии Эрно Кешкеню в городе Берегово.