Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що висловлювання українських посадовців нібито нагадують про найтемніші диктатури.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що йому висловлювання посадовців України щодо угорської меншини на Закарпатті нібито нагадують про найтемніші диктатури, повідомляє прес-служба МЗС Угорщини.

Його також обурює бездіяльність українського уряду, коли в країні “намагаються змінити етнічний склад населення у Береговому і надалі зменшити кількість угорців, які там мешкають”.

– Парламент у Києві діє у змові з тими екстремістами, які злили персональні дані сотень закарпатських угорців з врахуванням того, що неможливо визначити подвійне громадянство на основі публічних баз даних, – сказав Сійярто.

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До слова, Україна оголосила персоною нон грата консула Угорщини Ерно Кешкеню у місті Береговому.