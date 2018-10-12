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ПриватБанк остановит все операции с карточками – дата и причина

В ПриватБанке собираются приостановить работу всех систем на некоторое время.

Приватбанк

В ночь с субботы на воскресенье ПриватБанк приостановит работу всех систем финучреждения, сообщает пресс-служба банка.

– В ночь с субботы на воскресенье ПриватБанк проведет масштабное обновление архитектуры процессинга банка. Эта процедура существенно улучшит работу программных комплексов. Будет небольшая технологическая пауза в работе всех систем ПриватБанка – недолго и глухой ночью с субботы на воскресенье, – сказала пресс-секретарь ПриватБанка Инна Музычук.

Из-за этого все операции с платежными карточками будут прекращены с 00.00 до 4.00. Стабилизация работы может продлиться до 8.00 14 октября.

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