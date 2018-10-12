У ПриватБанку збираються припинити роботу всіх систем на деякий час.

В ніч з суботи на неділю ПриватБанк призупинить роботу всіх систем фінустанови, повідомляє прес-служба банку.

– У ніч з суботи на неділю ПриватБанк проведе масштабне оновлення архітектури процесингу банку. Ця процедура істотно покращить роботу програмних комплексів. Буде невелика технологічна пауза у роботі всіх систем ПриватБанку – недовго і глухої ночі з суботи на неділю, – сказала прес-секретар ПриватБанку Інна Музичук.

Через це всі операції з платіжними картками будуть припинені з 00.00 до 4.00. Стабілізація роботи може тривати до 8.00 14 жовтня.

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