Россия предоставляет устаревшую информации об украинских политзаключенных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook, что в России предоставляют ей устаревшую информацию о состоянии здоровья украинских политзаключенных.

– На мой запрос о состоянии здоровья Балуха, Чапуха, Дегерменджи и Джеппарова ответил Михаил Федотов (глава Совета по правам человека при президенте РФ). Советник президента РФ написал, что украинец Владимир Балух голодал только месяц. Не более 200 дней, как подсчитывали все, а только 30. И вроде в конце апреля политзаключенный возобновил питание. Но мы все знаем, что только 9 октября Владимир Балух написал письмо о приостановлении протеста во время этапа в колонию, – сообщила Денисова.

По ее словам, российские врачи оценивают состояние здоровья Балуха и еще троих политзаключенных в Крыму как удовлетворительное, однако не предоставляют никаких подтверждений этому.

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К слову, адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что у его подзащитного развились проблемы с многими внутренними органами.