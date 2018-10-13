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РФ надає застарілу інформації щодо українських політв’язнів – Денісова

Росія надає застарілу інформації щодо українських політв’язнів.

Людмила Денісова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила у Facebook, що в Росії надають їй застарілу інформацію про стан здоров’я українських політв’язнів.

– На мій запит про стан здоров’я Балуха, Чапуха, Дегерменджі і Джеппарова відповів Михайло Федотов (глава Ради з прав людини при президенті РФ). Радник президента РФ написав, що українець Володимир Балух голодував тільки місяць. Не більше 200 днів, як підраховували всі, а тільки 30. І начебто в кінці квітня політв’язень відновив харчування. Але ми всі знаємо, що тільки 9 жовтня Володимир Балух написав лист про призупинення протесту під час етапу в колонію, – повідомила Денисова.

За її словами, російські лікарі оцінюють стан здоров’я Балуха і ще трьох політв’язнів в Криму як задовільний, проте не надають ніяких підтверджень цьому.

Читайте: Політв’язень Балух припиняє голодування

До слова, адвокат українського політв’язня Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявив, що у його підзахисного розвинулися проблеми з багатьма внутрішніми органами.

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