14 октября украинцы официально отмечают День защитника. Украина – богатая страна, поэтому и героев у нас немало. Мы выбрали известных защитников, которые стали героями современности.

Игорь Гордейчук

Генерал-майор Игорь Гордейчук был участником боевых операций практически с самого начала войны. Возглавлял отряд спецназначения в тылу противника, а также командовал операцией по захвату стратегической высоты Саур-могила.

После захвата высоты длительное время удерживал ее в бою с противником. Когда пришлось отступать, Гордейчук с отрядом попал под обстрел Градов.

Один из осколков от снаряда попал ему в затылок, незащищенный каской. Нескольких бойцов российские боевики взяли в плен, а тяжело раненного Гордийчука оставили умирать в поле.

Однако Игорь Гордейчук выжил. Борьба за жизнь продолжалась два месяца.

За исключительное мужество и героизм, а также верность военной присяге Петр Порошенко присвоил Гордийчуку звание Героя Украины и вручил орден Золотая Звезда. Также Игорь Гордейчук награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.

Во время лечения и реабилитации Игоря Гордийчука в США, министр обороны Степан Полторак назначил его ректором Киевского военного лицея им.Богуна. Уже в апреле 2016 полковник приступил к руководству.

Андрей Ковальчук

Полковник Андрей Ковальчук находился в зоне АТО с начала войны. Был командиром 80-й аэромобильной бригады ВДВ и руководил действиями подчиненных подразделений в Луганской и Донецкой областях.

Именно под руководством Ковальчука бойцы освобождали Николаевку, Славянск, Георгиевку, Лутугино, Круглик, Новосветловку, Хрящеватую, Победное, Счастье, Трехизбенку.

За бои под Славянском и освобождения города полковник награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Однако больше известный командир операцией в Луганском аэропорту.

Именно Ковальчук руководил обороной Луганского аэропорта с 13 июля по 31 августа. На тот момент он успел получить ранения, однако отказался эвакуироваться и остался с бойцами.

Тогда украинским военным удалось уничтожить до 200 единиц техники боевиков и регулярных российских войск и до 400 противников.

За личное мужество, героизм и высокий профессионализм Андрею Ковальчуку присвоено звание Героя Украины и вручен орден Золотая Звезда.

Василий Слипак

Василий Слипак – известный оперный певец, солист парижской Гранд-оперы. Львовянин по происхождению, он почти 20 последних лет жил во Франции.

Участник парижского Евромайдана. Как волонтер Украинского братства Слипак помогал украинским защитникам. С началом российской агрессии певец вернулся на Родину и ушел добровольцем в ДУК Правый сектор.

Впервые поехал на войну в мае 2015 года. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Также принимал участие в боях за Авдеевку, откуда вернулся с ранениями. В сентябре был в Водяном, на линии столкновения, а в октябре вернулся в Париж.

Он участвовал в боях, потом ехал на концерты, а затем снова возвращался на фронт.

В июня 2016 году Василий Слипак поехал на Донбасс, чтобы доставить собранную помощь защитникам-добровольцам. Там певец планировал остаться на полгода. Однако 29 июня 2016 погиб в бою от пули снайпера.

Василий Слипак посмертно награжден орденом За мужество I степени.

Ария Мефистофеля из оперы Фауст в исполнении Василия Слипака:

Тимур Юлдашев

Спортсмен, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, Тимур Юлдашев одним из первых собрал добровольческий батальон для защиты Луганска от пророссийских митингующих.

В апреле группа добровольцев из Тимура, которые еще не приняли присягу, прибыла в город Счастье, где в планировалось провести их подготовку. Однако местные митингующие заблокировали группу.

Тогда комбат Юлдашев предложил взять себя в заложники и взамен отпустить добровольцев из Тимура. Так он попал в плен к русским боевиков. В здании СБУ в Луганске они держали его 35 дней.

В июне Юлдашеву удалось освободиться и он прибыл в Киев. После физической реабилитации и сбора нового батальона, Юлдашев отправился освобождать Луганск.

Тимур Юлдашев был среди защитников Саур-Могилы в сводной группе украинских спецназовцев под командованием полковника Игоря Гордийчука. В бою под Саур-Могилой Тимур Юлдашев погиб от пули снайпера.

Посмертно награжден орденом Народный Герой Украины и орденом За мужество III степени.

Анатолий Топольский

Известный украинский ди-джей и радиоведущий dj Tapolsky пошел добровольцем в Вооруженные Силы Украины год назад. Вскоре после учебного центра попал в боевое подразделение 72 ОМБР.

По словам Топольського, решение о службе в АТО он принял самостоятельно.

– В Украине война. Когда в Украине война, должен делать мужчина? – говорит он.

Но жить без музики у артиста не получалось. Поэтому когда минометчик Топольський ездил в отпуск, он давал концерты. К примеру, в апреле сыграл на разогреве у легендарной группы The Prodigy, а после этого снова вернулся на службу в АТО.

В октябре 2016 года Анатолий Топольский демобилизировался. Этой радостной новостью музикант поделился в своем Facebook.

К слову, к своему 40-летию музыкант снял видео, в котором поделился воспоминаниями о собрании на войну и признался, что стало для него самым тяжелым.

Сергей Кульчицкий

Генерал-майор Сергей Кульчицкий был начальником управления боевой и специальной подготовки Национальной гвардии Украины.

Весной 2014 Кульчицкий активно участвовал в создании первого добровольческого подразделения, сформированного из активистов Самообороны Евромайдана 1-го резервного батальона Нацгвардии. После этого вместе с резервистами отправился в АТО.

Кульчицкий погиб в свой последний день пребывания в АТО. Это случилось 29 мая 2014 года при обстреле вертолета в Славянске. Тогда возле горы Карачун боевики сбили вертолет, в котором генерал летел с 11 бойцами. Самолет как раз возвращался после разгрузки продуктов и высадки смены.

Бойцы из батальона Нацгвардии им.Кульчицкого уверены, что убийство генерала было заранее спланировано и хорошо подготовлено. Из двух прилетевших на гору Карачун вертолётов первый не тронули – ударили именно по второму, в котором находился генерал.

За исключительные военные заслуги, героизм и самопожертвование Сергею Кульчицкому посмертно присвоено звание Герой Украины.

Александр Капуш

Украинский военный, с мая 2014 принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, в частности в боях за Луганский аэропорт.

Погиб 6 февраля 2015 во время боя в районе пгт Чернухино от ранения осколком от гранаты в висок.

Разведгруппа, возглавляемая майором Александром, обороняла позиции от боевиков. В сложный момент боя противник бросил на группу гранату. Александр прикрыл собой товарища, а сам – погиб на месте.

13 октября 2017 президент Петр Порошенко посмертно наградил Александра Капуша званием Героя Украины и передал его родителям Золотую Звезду.

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