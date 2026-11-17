Удар по Крымскому мосту стал результатом седьмого этапа масштабной операции Сил обороны Украины, подготовка и реализация которой длилась несколько недель. Операция была разработана и координировалась Службой безопасности Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский раскрыл детали атаки на Крымский мост

Президент Украины заявил, что сегодня каждый может видеть последствия для основной военной переправы с территории России в наш украинский Крым.

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– Это результат уже седьмого этапа операции, которая реализовывалась несколько недель, была разработана и координировалась Службой безопасности совместно с Генеральным штабом ВСУ, – сообщил он.

Украинские военные последовательно уничтожали российские системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы и другие цели, чтобы обеспечить возможность нанести удар по мосту.

В ходе операции Силы обороны применили широкий спектр украинского вооружения, в частности, Dovbush, Вендета, Da Vinci, Січень, MICH 2000, Рута, Паляниця, Ан-197, FP-1, FP-5 Фламінго и ракеты Р-360 Нептун.

На завершающем этапе операции беспилотники Паляниця поразили автомобильную часть Крымского моста, в то время как по железнодорожной части ударили ракетами Нептун, а также дронами Рута и FP-5.

Отдельно Зеленский отметил эффективность применения Фламінго. По его словам, украинским военным удалось осуществить управляемое поражение цели, сохраняя стабильную связь со средством поражения до последних секунд.

Президент отметил, что операция стала ответом на систематические российские атаки против украинской инфраструктуры, в частности мостов в Киеве, Днепре, Запорожье и Одесской области.

– Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру. Но и напоминаем России, что война всегда будет возвращаться туда, где она началась. Украинский потенциал защиты есть и будет высоким, и мы никогда не оставим без ответа террор против наших городов и людей, — подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил, что Украина неоднократно предлагала России шаги по деэскалации, однако Москва отвергала эти инициативы.

Зеленский поблагодарил СБУ, Генеральный штаб, все привлеченные подразделения Сил обороны, разведку и украинских производителей вооружения за проведение операции.

Напомним, что в ночь на 17 ноября во временно оккупированном Крыму прозвучала серия мощных взрывов в районе Керченского моста. Сообщалось, что упала автомобильная арка, перекрыто движение транспорта.

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