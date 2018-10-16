Венгрия и в дальнейшем будет блокировать комиссию Украина-НАТО на уровне министров.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжит блокирование комиссии Украина-НАТО на уровне министров, передает Deutsche Welle.

По его словам, Украина якобы не достигла прогресса по закону об образовании и не внедрила рекомендации Венецианской комиссии. Он также выразил недовольство петицией по урегулированию статуса граждан Украины с двойным и более гражданством стран ЕС.

Министры иностранных дел Венгрии и Украины согласились, что конфликт между странами не решен, но есть существенный прогресс.

– Нам надо найти путь, как найти общий язык с Венгрией, это – сложный путь, – сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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К слову, министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.